Vuoi insegnare a scuola? Esfo ti mette alla prova. Ecco i dettagli per candidarsi

Modica – E’ in corso il bando di selezione per il personale docente presso la sede ESFO di Modica, ente di formazione che si occupa di obbligo scolastico (ragazzi dai 13 ai 18 anni). Le domande potranno presentarsi esclusivamente attraverso il portale dell’ente di formazione all’indirizzo www.esfome.it entro e non oltre le ore 16:00 di venerdi 11 luglio. Le posizioni aperte riguardano sia le materie di base (italiano, storia, matematica, inglese, etc etc) sia le cosiddette materie professionali che, nel caso della sede di Modica, riguardano i comparti dell’estetica, dell’acconciatura e della meccatronica. Quest’ultima è proprio la novità più importante dell’anno scolastico 2025-2026, nata grazie all’accordo di collaborazione con il Ducati Point di Modica che ospiterà le lezioni pratiche degli studenti. Per risultare idonei bisognerà soddisfare i requisiti richiesti dal bando e sostenere in un secondo momento un colloquio.

