Vittoria Calcio: Restuccia nuovo DS, Campanella in panchina per la Stagione 2025/2026

VITTORIA – L’FC Vittoria ASD annuncia due innesti di spicco nel proprio organigramma tecnico in vista della stagione sportiva 2025/2026: Giuseppe Restuccia come Direttore Sportivo e Giovanni Campanella alla guida della prima squadra

La direzione sportiva è stata affidata a Giuseppe Restuccia, dirigente quarantottenne con una solida esperienza nel panorama calcistico siciliano. Restuccia vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo ricoperto lo stesso incarico nel Rosolini in Eccellenza nell’anno pre-Covid, portando la squadra a un notevole terzo posto, a un solo punto dal Sant’Agata. Successivamente, ha guidato per cinque stagioni l’Enna Calcio, raggiungendo una finale nazionale persa contro il Siracusa e, l’anno seguente, conquistando il campionato di Eccellenza con la conseguente promozione in Serie D.

«Sono felice di iniziare questo nuovo percorso con il Vittoria, una piazza importante e piena di entusiasmo. Ho sposato il progetto perché ne condivido i valori e la visione: lavoreremo con determinazione per costruire una squadra competitiva, rispettosa della maglia e della sua storia», ha dichiarato il nuovo DS biancorosso, esprimendo il suo impegno e la sua visione per il club.

Alla guida della prima squadra ci sarà Giovanni Campanella, allenatore di lunga esperienza e profondo conoscitore del calcio dilettantistico. Campanella proviene dalla Nissa, la sua ultima squadra allenata, e in passato ha guidato formazioni prestigiose come Enna (con cui ha vinto il campionato di Eccellenza), Paternò, Sancataldese, Licata e, in un precedente capitolo, proprio il Vittoria, solo per citarne alcune. Il suo ritorno è un segnale forte di continuità e conoscenza del territorio.

«Sono felice di tornare a Vittoria, una piazza che conosco bene e che merita il meglio. Ringrazio la società per la fiducia: darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi stagionali e, soprattutto, per regalare grandi soddisfazioni ai tifosi, che sono il cuore pulsante di questa realtà», ha dichiarato il nuovo allenatore biancorosso, sottolineando il suo legame con la città e la sua determinazione a riportare il Vittoria ai massimi livelli.

Con l’arrivo di Restuccia e Campanella, l’FC Vittoria ASD si prepara a costruire una stagione 2025/2026 all’insegna dell’esperienza, della competenza e della voglia di raggiungere traguardi importanti.

