Chiaramonte Gulfi. Festa del Grano 2025, tradizione, Cultura e Spettacolo nel Cuore della Sicilia

Chiaramonte Gulfi – La cittadina montana si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Festa del Grano, un evento che intreccia sapientemente tradizione agricola, folklore siciliano e spettacolo. Nelle giornate di oggi sabato 5 e domenica 6 luglio, il paese dell’entroterra ibleo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con cortei in costume, mercatini artigianali, degustazioni e concerti.

Oggi , sabato 5 luglio: si apre con la tradizione e si conclude con la musica.

La festa prenderà il via alle 18.00 con la suggestiva sfilata dei carretti siciliani e del gruppo folkloristico “Contadine del Grano”, un omaggio vivente alle radici contadine del territorio. Contestualmente verranno aperti i mercatini artigianali, animati da colori, profumi e sapori della Sicilia più autentica.

Alle 18.30, il cuore della tradizione prenderà forma nella rievocazione “Scaniamu e furnamu u pani cauru”: un’antica pratica che rievoca la lavorazione del pane caldo “dalla briula in forno”, con degustazione gratuita per i presenti.

Alle 19.30, largo ai sapori locali con l’apertura dell’Area Food, per gustare pietanze tipiche in un’atmosfera di festa. A seguire, lo spettacolo si fa musica: alle 19.30 il polistrumentista Gianluca Galati, in arte Flutemaker, porterà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso il “fiscalettu sicilianu”.

Alle 20.30, spazio alla cultura storica con la CNDS School, diretta dalla maestra Giovanna Tidona, che presenterà eleganti danze dell’800. Gran finale di serata con l’attesissimo concerto di GERARDINA TROVATO, icona della musica italiana, preceduta da un’esibizione della regista Annarita Campo, anche presentatrice della serata. Dopo il concerto, si ballerà sulle note della musica anni ’80 e del folk siciliano fino a notte inoltrata.

Domenica 6 luglio: ancora folklore e grande musica

La seconda giornata della Festa del Grano si aprirà nuovamente alle 18.00 con la sfilata dei carretti e il ritorno del gruppo “Contadine del Grano”. Novità di quest’anno, la carrozza con cavalli a cura della Scuderia Runza Rosolini, che porterà eleganza e tradizione equestre al corteo.

Alle 18.30 si ripeterà la rappresentazione “Scaniamu e furnamu u pani cauru”, seguita dalla degustazione e, alle 19.30, riapertura dell’Area Food. Alle 20.00, l’atmosfera si scalderà con l’esibizione folkloristica dell’Associazione Il Carrubo di Rosolini, guidata dalla maestra Sara Caschetto, per poi culminare alle 21.30 con la raffinata esibizione musicale di Benedetta Nicosia accompagnata da pianista.

La Festa del Grano 2025 si conferma quindi come un appuntamento imperdibile, capace di unire tutte le generazioni in una celebrazione autentica della sicilianità.

