Sicurezza stradale e decoro urbano. Il consigliere Lopes scrive alla provincia per le criticità di Scicli

Scicli – La mancanza di rappresentanza provinciale per Scicli a seguito delle recenti Elezioni Provinciali di secondo livello, unita alle preoccupazioni per lo stato di degrado di alcune infrastrutture chiave, ha spinto il Consigliere comunale Marco Lopes a intervenire. Lopes ha indirizzato una lettera alla Presidente della Provincia, Maria Rita Schembari, per evidenziare le gravi criticità che affliggono il territorio sciclitano, con particolare riferimento alla SP 66 nel tratto di Donnalucata, Cava D’Aliga e Sampieri, e alla pista ciclabile tra Marina di Modica e Sampieri.

Il consigliere Lopes ha puntato il dito contro le condizioni disastrose della SP 66 nel tratto di competenza del Comune di Scicli. “La segnaletica stradale è davvero carente, quella orizzontale è pressoché assente”, ha commentato Lopes, sottolineando la pericolosità di un’arteria percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli, tra auto, mezzi pesanti e motocicli. La situazione è ancora più preoccupante se si considera che “nel tratto di Marina di Modica i lavori sulla segnaletica sono già stati realizzati”, rendendo evidente la disparità di trattamento.

Lopes ha lamentato la mancanza di interesse concreto da parte degli enti coinvolti per risolvere questa annosa vicenda. Per questo motivo, ha chiesto alla Presidente Schembari di “farsi promotore di iniziative formali e di propria competenza atte a trovare una soluzione” per mettere in sicurezza la strada e prevenire incidenti.

Il secondo punto sollevato dal Consigliere Lopes riguarda la pista ciclabile che collega Sampieri a Marina di Modica. Qui, la problematica è legata alla gestione del verde pubblico e alla manutenzione della pavimentazione. Lopes ha evidenziato la necessità di un intervento “non più procrastinabile di scerbatura e potatura degli arbusti presenti all’interno della suddetta pista”, che in alcuni tratti impediscono persino il passaggio ai pedoni. “Purtroppo,” ha aggiunto Lopes, “queste situazioni si protraggono da tempo facendola quasi apparire normale e che però è anormale oltre che intollerabile”.

Il Consigliere Lopes ha concluso il suo intervento con un appello accorato, esprimendo la speranza che la sua iniziativa non cada nel dimenticatoio. Ha offerto la propria “disponibilità e sono pronto a collaborare per trovare soluzioni concrete alle criticità che dovessero emergere”.

“Credo pertanto prioritario,” ha affermato Lopes, “per un tratto di territorio vocato al turismo come il nostro, ma anche per l’immagine dell’intero territorio provinciale, che venga posto rimedio a questa problematica e auspico un celere intervento presso i servizi preposti”. La situazione descritta dal Consigliere Lopes sottolinea l’urgenza di interventi strutturali e di manutenzione per garantire la sicurezza dei cittadini e la dignità di un territorio che fa del turismo la sua vocazione principale.

Salva