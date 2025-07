Pozzallo. Dragaggio porto turistico, ritardi inaccettabili

Pozzallo – Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna denuncia ritardi inaccettabili riguardanti il dragaggio del porto turistico. A tal proposito lunedì mattina si terrà un incontro con tutte le forze politiche e sociali. Quest’anno è la seconda stagione estiva in cui non è stato ancora possibile eseguire il dragaggio del porto turistico. La lentezza delle procedure degli organismi regionali, sono arrivate ormai ad un punto di non ritorno, prosegue Ammatuna, nonostante la disponibilità economica dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, che è pronta ad eseguire l’importante intervento. La penalizzazione economica è sotto gli occhi di tutti. Lunedì prossimo alle ore 10:00, presso lo “Spazio Cultura M. Assenza di Pozzallo, è stata indetta la riunione con tutte le forze politiche e sociali per trovare tutti insieme una soluzione in tempi rapidissimi.

