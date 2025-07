Crolla un pezzo di roccia dal costone di via Fontana a Modica

Nel serata di oggi – 2 luglio 2025 – intorno alle 20.30, un masso si è staccato da un costone roccioso lungo via Fontana, nei pressi del quartiere Vignazza. Un frammento consistente di roccia si è staccato senza avvertimenti precoci e ha invaso parte della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti, né veicoli coinvolti, poiché al momento non transitavano persone né auto. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che hanno chiuso temporaneamente la strada per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la zona. Da quanto si apprende, si stanno predisponendo ordini di transenne e segnaletica per garantire la circolazione in sicurezza, con deviazioni promosse sui percorsi alternativi. Sarà necessario predisporre ulteriori controlli geologici per valutare stabilità e rischi residui.



