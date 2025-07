‘Voglio dire’ i giovani diventano protagonisti attivi. A lanciare il progetto è l’assessore alle politiche giovanili Samuele Cannizzaro

Prende forma il progetto ‘Voglio Dire’, promosso dall’Associazione ATOS, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Modica, coordinato dall’assessore Samuele Cannizzaro, grazie al sostegno della Regione Siciliana e del Dipartimento Politiche Giovanili. Un’iniziativa gratuita per i giovani dai 18 ai 35 anni – ha dichiarato l’assessore Cannizzaro – che ha iniziato a muovere i suoi primi passi concreti con il primo incontro conoscitivo. Abbiamo incontrato le ragazze e i ragazzi che hanno aderito alle attività delle tre aree tematiche: Teen Spirit, Dire Verde e Dire a Tutti. È stato un momento importante di ascolto reciproco e di orientamento, in cui è emersa grande energia e voglia di mettersi in gioco. Con entusiasmo e partecipazione si è stilato un primo calendario di appuntamenti e a programmare le attività, che partiranno ufficialmente nelle prossime settimane.

Ogni percorso sarà pensato insieme ai ragazzi, che saranno protagonisti nella creazione di contenuti, esperienze e spazi di espressione. Grazie a Teen Spirit sarà possibile mettere in gioco il proprio talento musicale mentre con Dire Verde sono previste attività di sensibilizzazione ambientale e rigenerazione urbana. Infine, Dire a Tutti punta a creare spazi di confronto di cittadinanza attiva. Voglio Dire è molto più di un progetto: è un’occasione concreta per costruire insieme un’idea diversa di città, in cui i giovani non siano semplici destinatari di proposte, ma veri protagonisti del cambiamento. Le adesioni restano ancora aperte. Chiunque – conclude Cannizzaro – abbia tra i 18 e i 35 anni e voglia partecipare può compilare il form di iscrizione al seguente link: https://www.atoserviziocivile.it/voglio-dire/

Modulo di pre-iscrizione: https://www.survio.com/survey/w/G4A4E0J7I4D3M7V8T”



