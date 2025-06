Inaugurata la mappa tattile con testo Braille al Parco Forza di Ispica: un passo concreto verso l’accessibilità

ISPICA – Il Parco Forza di Cava d’Ispica ha celebrato ieri un importante traguardo in termini di inclusione e accessibilità con l’inaugurazione di una mappa tattile con testo Braille. Questa lodevole iniziativa, interamente realizzata grazie al generoso contributo del Rotary Club Pozzallo-Ispica, rappresenta un segnale forte e tangibile dell’impegno del territorio verso una maggiore fruibilità dei suoi spazi per tutti i cittadini.

L’evento assume un significato ancora più profondo alla luce dell’entrata in vigore, proprio due giorni fa (il 28 giugno 2025), del D. legislativo n. 82/2022, che recepisce in Italia l’European Accessibility Act. Questa normativa stabilisce i requisiti di accessibilità per prodotti e servizi immessi sul mercato, garantendo a tutte le persone, in particolare a quelle con disabilità, pari opportunità di accesso. La mappa tattile del Parco Forza si allinea perfettamente a questi principi, offrendo un esempio concreto di come la visione legislativa possa tradursi in azioni positive sul territorio.

L’inaugurazione è stata un momento di grande emozione e partecipazione, evidenziando il valore della collaborazione tra associazioni e comunità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Star, il cane guida che presta i suoi occhi a Salvo, e che ha accompagnato Salvo per circa un anno con il prezioso supporto del Centro Regionale Helen Keller. La presenza di Salvo, socio del Rotary Club Pozzallo-Ispica, ha sottolineato il ruolo attivo e fondamentale delle persone con disabilità nella promozione e realizzazione di queste iniziative. Come è stato giustamente affermato, Salvo è una vera forza della Natura, e il Rotary Club Pozzallo-Ispica può ritenersi fortunato ad annoverarlo tra i suoi membri.

Questa mappa tattile non è solo uno strumento di orientamento, ma un simbolo di una comunità che riconosce il valore dell’accessibilità come diritto fondamentale e come motore di sviluppo sociale. È un invito a riscoprire il Parco Forza attraverso una prospettiva più inclusiva, dove ogni visitatore, indipendentemente dalle proprie capacità, può godere appieno della bellezza e della storia di Cava d’Ispica.

