Ciclismo su strada: esordio d’argento per Nicolò Tagliarini, l’atleta della Motyka Bike School II° a Palagonia

Modica – Esordio “d’argento” nel ciclismo su strada per il giovanissimo Nicolò Tagliarini, che ieri ha fatto il suo debutto nella terza prova di Coppa Sicilia che si è disputata a Palagonia.

L’atleta della Motyka Bike School, allenato da Laura Melilli e Rosario Tagliarini, non ha tradito le attese e nel piccolo centro etneo ha dato il tutto per tutto in ogni pedalata riuscendo a tagliare il traguardo per secondo, conquistando così la piazza d’onore.

Il piccolo “talentino” del sodalizio modicano non si è fatto prendere dall’emozione dell’esordio in una disciplina per lui nuova, dimostrando sin dalle prime pedalate tutte le sue qualità e la passione per questo sport che alla fine lo hanno premiato.

“Non avevamo dubbi sulle qualità di Nicolò – spiegano dalla Motyka Bike School – e speravamo in un buon piazzamento. Nicolò – continuano – è andato oltre alle nostre aspettative e ha conquistato con merito la medaglia d’argento che ci lascia ben sperare anche per il futuro su strada. Il nostro giovane portacolori, infatti, ha ancora grandi margini di miglioramento e se continuerà a impegnarsi come ha finora fatto, siamo certi che ci regalerà ancora tantissime emozioni e si prenderà delle belle soddisfazioni”.

