FDI Pozzallo: “Le dimissioni farebbero più onore al Sindaco”

POZZALLO – Il gruppo locale di Fratelli d’Italia (FDI) a Pozzallo non usa mezzi termini per attaccare l’amministrazione del Sindaco Roberto Ammatuna, chiedendone apertamente le dimissioni. Secondo FDI, il Sindaco avrebbe perso di vista il ruolo del Consiglio comunale, relegandolo a mero organo di ratifica e ignorando le prerogative delle opposizioni.

“Il Sindaco Roberto Ammatuna sembra aver dimenticato che il Consiglio comunale ha il compito di definire le linee programmatiche dell’amministrazione e di vigilare sulla loro attuazione,” si legge nella nota diramata da FDI Pozzallo. Il partito accusa Ammatuna e i suoi pochi consiglieri di esercitare il potere “in modo assolutistico e autocratico, ignorando le opinioni e i diritti dei cittadini e dei consiglieri di opposizione.”

Il comunicato fa riferimento a un recente episodio in cui, dopo l’approvazione unanime di 350.000 euro, il Sindaco avrebbe lamentato un ritardo di “una settimana” per la presentazione della delibera, attribuendolo a presunti “tempi tecnici per organizzare una riunione di capi gruppo e del consiglio stesso.” La reazione di Ammatuna a fine consiglio, con espressioni come “Ci mancava puru ca nun avieunu appruvari” e “Fatibi quattru passi ri caminata,” viene interpretata da FDI come un segnale di insofferenza verso il dibattito democratico.

“La reale situazione è molto delicata e preoccupante: un Sindaco che non ha più i numeri in Consiglio e pretende che i consiglieri di opposizione debbano solo alzare la mano e dire ‘SÌ’ senza chiedere delucidazioni e proferire parola,” sottolinea Fratelli d’Italia, denunciando una “poca democrazia che brulica tra le mura di Palazzo La Pira.”

L’appello di FDI Pozzallo è chiaro: “Fratelli d’Italia Pozzallo esorta il Sindaco all’abdicazione: il Primo Cittadino zoppica, con pochi consiglieri al suo fianco e ha anche il coraggio di pretendere che l’opposizione debba stare in ombra e in silenzio; visto che non ha più i numeri in Consiglio, perché non se li vota da solo i punti all’ordine del giorno? Le dimissioni gli farebbero più onore.”

La dichiarazione di FDI Pozzallo pone l’accento sulla necessità di un ritorno al rispetto delle dinamiche democratiche all’interno del Consiglio comunale, in un momento che viene definito critico per l’amministrazione di Roberto Ammatuna.

