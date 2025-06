Ancora fiamme a Casasia, nel territorio di Monterosso Almo

Monterosso Almo – Non dà tregua l’incendio che da tre giorni devasta l’area di Casasia, nel territorio di Monterosso Almo. Nonostante i ripetuti interventi di spegnimento e una momentanea tregua nelle prime ore del pomeriggio, il rogo è tornato con forza a riprendere vigore intorno alle ore 15 di oggi, alimentato probabilmente da condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Sul posto stanno operando intensamente le squadre della Forestale di Casasia, supportate dalle unità SAB di Monterosso e Chiaramonte, insieme alla Protezione Civile di Monterosso Almo dei Rangers d’Europa. L’intervento è coadiuvato anche da importanti mezzi aerei: i Canadair Can 24 e Can 30, l’elicottero Falco 8 e l’Erickson Air-Crane “Orso Bruno”, notoriamente impiegato nei contesti di emergenza più critici.

Secondo quanto riferito da fonti sul posto, intorno alle 13 le fiamme sembravano essere state completamente domate. Tuttavia, nel primo pomeriggio, complice forse in po’ di vento o un nuovo focolaio sotterraneo, l’incendio è ripartito in maniera improvvisa, mettendo nuovamente sotto pressione le squadre di pronto intervento.

L’area interessata è particolarmente difficile da raggiungere via terra, il che sta complicando le operazioni di spegnimento. Le autorità locali invitano la popolazione a evitare la zona e a segnalare eventuali focolai o anomalie. Al momento non si registrano evacuazioni, ma si teme per l’equilibrio del patrimonio naturalistico locale, già duramente provato dai giorni precedenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude la matrice dolosa.

Le operazioni continueranno fino al completo spegnimento delle fiamme. Sul posto si respira tensione, ma anche tanta determinazione: gli operatori stanno lottando senza sosta per riportare la situazione sotto controllo e salvaguardare il territorio. Nelle foto di oggi pomeriggio alcuni momenti dell’intervento degli uomini dell’antincendio.

