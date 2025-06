Vasto incendio in contrada Casasia, territorio di Monterosso Almo

Monterosso Almo – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in contrada Casasia, nel territorio comunale di Monterosso Almo. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature, stanno interessando una vasta area boscata e di macchia mediterranea, minacciando l’equilibrio ambientale della zona. Sul posto stanno operando intensamente diverse squadre della Forestale di Casasia, coadiuvate dai volontari della Protezione Civile di Monterosso Almo, dai distaccamenti dei S.A.B. (Servizi Antincendio Boschivo) di Monterosso e Chiaramonte Gulfi, oltre agli operatori dell’associazione Rangers Europa di Monterosso.

A supporto delle operazioni da terra, è stato disposto l’intervento di mezzi aerei: due Canadair (Can 24 e Can 30), un elicottero Falco 8 e l’elicottero pesante Erickson S-64 “Orso Bruno”, specializzato nel contenimento di incendi di grandi proporzioni.

Le operazioni di spegnimento si presentano complesse, a causa della morfologia del territorio e della velocità con cui le fiamme si stanno propagando. I responsabili della sala operativa antincendio della Regione Siciliana mantengono il massimo livello di allerta.

Al momento l’incendio è ancora in corso e costantemente monitorato. Non si esclude la matrice dolosa: saranno le indagini delle autorità competenti a chiarire le cause dell’evento.

