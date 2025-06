Ragusa – Opportunità e servizi per le giovani generazioni. Venerdì 27 sarà una giornata importante per le ragazze e i ragazzi ragusani: alle 11.00, al Centro direzionale comunale della Zona artigianale la presentazione del progetto Radice; alle 18.00l’inaugurazione del nuovo Informagiovani al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti.

“Radice – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Giorgio Massari – si propone come Centro per la Rigenerazione Economica e Culturale dei Comuni Montani Iblei; un progetto finanziato da ANCI Giovani e Impresa, che vede Ragusa, Comune promotore, al fianco di Giarratana, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi per sostenere i giovani tra i 18 e i 35 anni.

Un’iniziativa che punta a far scoprire nuove opportunità e prospettive nella e sulla nostra terra, per contrastare lo spopolamento e stimolare la nascita di nuove imprese sostenibili nei settori dell’agroalimentare, artigianato e turismo, con percorsi di formazione, accompagnamento e networking.

Il progetto punta a coinvolgere in modo attivo 200 giovani, formarne 100 su temi chiave come business plan, green jobs, digitale, e all’incubazione di almeno 10 nuove startup anche grazie un’ampia rete di alleanze formata da numerosi partner pubblici e privati, tra cui scuole, cooperative, enti di formazione e il GAL Terra Barocca. Per informazioni e aggiornamenti su www.radiceragusa.it ”.

“Fin dal momento inaugurale – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi – vogliamo mettere ben in chiaro cosa sarà in nuovo Informagiovani per Ragusa e i suoi ragazzi con una giornata di esperienze, formazione e occasioni di incontro. Uno spazio vivo e dinamico, che rappresenta un upgrade dell’informagiovani precedente (upgrade finanziato dal progetto “Next” sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) e un autentico sportello multiservizi: si potrà prenotare un colloquio con lo Sviluppo economico su start up e imprese con il servizio psicologico dell’Asp, con i servizi del Centro per L’impiego, con i già avviati sportelli per ascoltare le idee dei giovani e quello per l’orientamento universitario, con operatrici e operatori del Progetto Lambda, solo per fare alcuni esempi. Dopo tre anni di attività sarà una sala del Centro Commerciale Culturale ad ospitare i nuovi locali, in un luogo che già accoglie aule studio, spazi per eventi, sale riunioni per le associazioni, sale espositive, diventando sempre più punti di riferimento per i ragazzi, in pieno Centro.

Si comincia dalle ore 17:30 con giochi di società, city game, laboratori di acquaponica, digital marketing, produzione musicale, art poster e percorsi orientativi sulla formazione e il lavoro, grazie alla collaborazione con realtà locali e nazionali. Alle ore 18:00 il taglio del nastro e a seguire, alle 18:30, il talk “Giovani e lavoro: ciò che non puoi non sapere” vedrà il contributo di professionisti e consulenti di rilievo come Ernesto Turlà, Rossella Scribano e Mario Cugno, che offriranno uno sguardo concreto e ispirante sulle opportunità lavorative, le competenze richieste oggi dal mercato e l’importanza di una formazione consapevole”.

