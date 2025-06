Quinta conferma in casa Avimecc Modica, il centrale Buzzi resta alla corte di coach Distefano

Modica – Quinta riconferma nel roster dell’Avimecc Volley Modica, che per il terzo anno consecutivo si assicura le prestazioni del centrale Daniele Buzzi.

Si tratta di una riconferma pesante, perchè l’atleta genovese approdato due stagioni fa a Modica con le sue prestazioni sempre più convincenti e con la sua grinta ha convinto la dirigenza biancoazzurra a puntare forte su di lui anche per il prossimo campionato di serie A3.

“L’Avimecc Modica – spiega Daniele Buzzi – è una società in cui nelle ultime due stagioni sono cresciuto tanto e nella quale ho raggiunto obiettivi, personali e di squadra importanti. Ho deciso di rimanere in biancoazzurro per cercare di confermare e magari migliorare i risultati che abbiamo ottenuto nelle stagioni precedenti, sperando di raggiungere ancora una volta traguardi importanti per una società e una città che mi hanno accolto magnificamente. La serie A3 – continua – sta dimostrando di anno in anno di essere un campionato sempre ostico e completo e lo conferma il fatto che in ogni stagione, ci sono sempre più squadre che puntano ad arrivare il più in alto possibile rinforzandosi e creando roster di alto livello. Personalmente credo che anche la prossima stagione ormai alle porte non sarà da meno. Dal prossimo campionato -conclude Daniele Buzzi – mi aspetto tanto, sia a livello individuale,ma soprattutto di squadra. Sarebbe bellissimo migliorare il risultato già esaltante della scorsa stagione che siamo riusciti ad ottenere tra mille difficoltà, ma anche tra tante certezze”.

Per il classe 2000, dunque, quella che andrà ad iniziare, sarà la terza stagione all’ombra del Castello dei Conti e quella della definitiva consacrazione.

“Quella di Daniele Buzzi – dichiarano all’unisono i dirigenti dell’Avimecc Modica – è una riconferma della quale tutti noi siamo orgogliosi. Daniele è stato una delle note più liete dello scorso campionato, è un ragazzo che da sempre il massimo. Le sue doti tecniche sono ormai note e con la sua riconferma abbiamo completato il reparto dei centrali che molte squadre ci invidiano. Siamo felici che abbia deciso di restare perchè oltre alla parte tecnica il suo apporto sarà importante anche a livello di spogliatoio”.

Salva