La rabbia dei residenti di C.da Pirato Cava Maria. Costretti a rimanere a casa

MODICA – Con grande disappunto i residenti di Contrada Pirato Cava Maria, hanno segnalato alla nostra redazione che nella giornata odierna, dalle 7 alle 15, la chiusura totale al traffico veicolare dell’arteria. Un semplice avviso affisso su pali dell’illuminazione pubblica, senza l’adozione delle necessarie misure di comunicazione e sicurezza, non può essere considerato sufficiente né legittimo per disporre un’interruzione totale della circolazione in una via priva di alternative perchè strada senza uscita. I residenti si sono trovati nell’impossibilità ad uscire con i propri mezzi, compromettendo la possibilità di recarsi al lavoro, accedere a servizi sanitari o affrontare eventuali emergenze. Alcuni cittadini sono stati costretti a percorrere diversi chilometri a piedi sotto il sole cocente, spesso in condizioni non idonee nemmeno per il transito pedonale, vista la presenza di mezzi pesanti e lavori in corso.

I residenti si chiedono come mai non sia stato adottato un preavviso adeguato, con cartellonistica regolare, come previsto dal Codice della Strada; per quale motivo non sono stati impiegati mezzi più piccoli o soluzioni alternative (come il senso unico alternato con semaforo temporaneo), che avrebbero consentito almeno un passaggio d’emergenza per i residenti; come s’intenda garantire in futuro il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto in situazioni potenzialmente critiche per la sicurezza o la salute.

Sarebbe doveroso fornire chiarimenti tempestivi e adottare misure affinché episodi simili non si ripetano. I cittadini non possono essere ostaggio di decisioni arbitrarie e prive di un’adeguata pianificazione.

