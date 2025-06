Nasce il “Comiso Calcio 1962”: Anthony Tidona nuovo direttore sportivo

Comiso – L’11 giugno 2025 ha segnato una data importante per il calcio comisano: è nato ufficialmente il “Comiso Calcio 1962”. Quella che fino a due settimane fa era l’Atletico Santa Croce Camerina, ha ora assunto l’identità della squadra calcistica di Comiso, dopo un “trasloco” avvenuto già nella scorsa stagione, quando la squadra aveva iniziato a giocare a Comiso pur mantenendo il vecchio nome e adottando i colori verdarancio. Dalla prossima stagione, però, il cambio sarà completo, con l’iscrizione in Prima Categoria sotto la nuova denominazione.

La passata stagione, la prima nel campionato di Prima Categoria, è stata un’annata di rodaggio. La squadra, allestita all’ultimo momento sotto la guida del nuovo proprietario e allenatore Gaetano Tomasello, ha saputo districarsi egregiamente in un campionato sconosciuto. Dopo un inizio in salita, la seconda parte della stagione ha visto la squadra conquistare un’inattesa e meritata salvezza.

Per la prossima stagione, il Comiso Calcio 1962 si avvia con una nuova programmazione e un gruppo dirigenziale consolidato. Gaetano Tomasello ricoprirà sia il ruolo di presidente che quello di allenatore. Angelo Tummino sarà il vicepresidente, Alessio Criscione il team manager e responsabile del settore giovanile, Antonio Gurrieri coordinerà lo staff sanitario, Biagio Zago curerà la logistica e sarà telecronista per le live streaming, e Salvo Bonifacio si occuperà della logistica e dell’organizzazione dello stadio. Completano la dirigenza Stefano Fazio come tesoriere e Paolo Fazio come segretario, mentre Alessio Occhipinti sarà responsabile dell’area tecnologica. Confermato anche il supporto degli sponsor Reiwa Engine e Patriarca group.

La grande novità è la nomina di Anthony Tidona come nuovo direttore sportivo. Tidona, che ha recentemente appeso le scarpette al chiodo, è stato uno dei giocatori più esperti della scorsa stagione, contribuendo in modo significativo alla salvezza. Nel suo nuovo ruolo, affiancherà Tomasello nella gestione dello spogliatoio e nelle scelte tecniche.

Il campo di gioco sarà il Comunale “Beppe Borgese”, che la società ha sistemato e che è stato concesso in uso dal Comune. La squadra sarà composta principalmente dai giocatori che hanno ottenuto la salvezza lo scorso anno.

Il presidente-allenatore Gaetano Tomasello ha espresso grande entusiasmo: “La squadra ha dimostrato grande personalità e ha trovato un buon assetto di gioco. Siamo nati alla vigilia del campionato e abbiamo raggiunto in anticipo il nostro obiettivo: la salvezza. Grazie a questa squadra, i colori verdarancio sono tornati al Comunale. Quest’anno ripartiamo con nuovo slancio. Abbiamo effettuato il cambio di denominazione e consolidato l’assetto societario.”

Riguardo alla scelta del nuovo direttore sportivo, Tomasello ha aggiunto: “Anthony Tidona sarà un anello importante nell’assetto della società. Conto molto su di lui e sulla sua esperienza da calciatore per trovare il migliore assetto possibile. Insieme a lui ci guarderemo attorno e cercheremo di portare a Comiso giocatori giovani e motivati che possano fare bene anche nella prossima stagione. Con l’esperienza di quest’anno pensiamo di poter disputare un buon campionato e potremmo anche puntare alla promozione. Faremo tutto con oculatezza, coscienti di non avere molti mezzi, ma garantiamo il nostro impegno massimo per dare un buon calcio a questa città.”

Salva