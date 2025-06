Vittoria, arrestato dalla Polizia un giovane in possesso di cocaina

Vittoria – La Polizia ha tratto in arresto un 24enne, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 24 grammi di cocaina.

L’uomo è stato notato in atteggiamento sospetto dagli operatori della Squadra Investigativa, impegnati nell’ordinaria attività di contrasto allo spaccio, per cui hanno proceduto al suo controllo, rinvenendo 8 involucri termo saldati contenenti cocaina, pronti per lo smercio, occultati all’interno della biancheria intima. Quindi, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, ove, nascosto all’interno della cappa della cucina, è stato rinvenuto un involucro contenente 21 grammi della medesima sostanza, ancora da confezionare.

La sostanza sequestrata è stata analizzata dalla Polizia Scientifica, che ne ha confermato la natura stupefacente, per cui il giovane vittoriese è stato arrestato, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

