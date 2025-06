Ragusa, consegnate in Questura le medaglie di commiato al personale della Polizia in quiescenza

Si è svolto stamani, in Questura, un incontro con il personale della Polizia di Stato di tutte le qualifiche che ha lasciato il servizio attivo in questa provincia ed è stato collocato in quiescenza per il raggiungimento dei limiti di età.

Alla presenza dei funzionari e di altri dipendenti, nonché di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, il Questore Marco Giambra ha consegnato loro le medaglie di commiato conferite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, esprimendo la gratitudine e la riconoscenza dell’Amministrazione per il servizio reso nel corso della lunga carriera con dedizione, quotidiano spirito di sacrificio e alto senso del dovere, per il perseguimento dei fini istituzionali, la tutela e la sicurezza della collettività. Quindi, invitandoli a mantenere sempre vivo il legame con l’Amministrazione, ha evidenziato l’importanza della loro presenza anche da pensionati, in quanto rappresentano un punto di riferimento per le nuove generazioni di poliziotti e, nella vita quotidiana, un esempio di difesa della legalità per i cittadini. Infine, ha augurato loro un futuro roseo, ricco di soddisfazioni.

Sono state consegnate le medaglie ai Commissari Capo Rosalba Capaccio, Rosa Cappello e Giuseppe Magnano; ai Sostituti Commissari Rosario Sigona, Gaetano D’Amico, Francesco Di Martino e Renato Mormina; all’ Ispettore Superiore Angelo Carfì; ai Vice Ispettori Salvatore Caruso e Giuseppe Lorefice; ai Sovrintendenti Capo Antonino Agosta, Rosario Arestia, Carmelo Cavallo, Marisa Digeronimo e Giuseppe Pascali; ai Sovrintendenti Salvatore Acquaviva, Giuseppe Barbagallo, Giuseppe Gubernale, Vito Morando, Giovanni Occhipinti, Carlo Piramide e Rosa Maria Timperanza; all’Assistente Tecnico C. Nunzio Vittoria; agli Assistenti Capo Angelo Ventura e Caterina Di Gregorio.

Salva