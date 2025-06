Modica. La Revolution Bike brilla al Meeting Giovanissimi Viareggio 2025

Viareggio – Tra i 1.600 giovani ciclisti protagonisti del Meeting Giovanissimi Viareggio 2025, in corso fino a sabato 21 giugno, ci sono anche tre atleti della Revolution Bike di Modica, Elena Poidomani, Anthony Fede e Bruna Puccia. Con entusiasmo e creatività, i ragazzi hanno rappresentato la Sicilia nella sfilata d’apertura, dedicata al tema “Il Carnevale”, trasformando la tradizione in una performance memorabile.

Cioccolato modicano in passerella

Ispirandosi alle ricche tradizioni della loro terra, i giovani atleti hanno scelto di omaggiare il cioccolato modicano, celebre per la sua lavorazione artigianale e il gusto unico. Con costumi predisposti per l’occasione, Elena, Anthony e Bruna hanno portato in scena un tributo goloso alla Sicilia, conquistando in simpatia la passerella della cerimonia inaugurale. Con loro anche una piccola mascotte.

Passione su due ruote tra strada e fuoristrada

Oltre alla sfilata, i tre atleti si stanno cimentando nelle gare su strada e nelle prove fuoristrada a Viareggio, dimostrando il valore di un ciclismo giovanile che unisce tecnica, divertimento e rispetto per il territorio. «Siamo orgogliosi di rappresentare Modica a questo evento nazionale – hanno commentato il tecnico Peppe Fede e il direttore sportivo Celestina Di Rosa – È un’esperienza che ci arricchisce e ci motiva a migliorare ogni giorno. Si tratta di un’esperienza nuova per i ragazzi e confrontarsi con tutte le squadre del territorio nazionale è motivo di orgoglio per noi e per i nostri atleti».

Un evento da record

Organizzato dalla S.C. Corsanico, il Meeting raduna migliaia di persone tra atleti, familiari e accompagnatori, trasformando la Versilia in un palcoscenico di sport, folklore e inclusione. Importante la partecipazione della Revolution Bike, un’occasione per far conoscere le eccellenze del territorio, dal ciclismo alle tradizioni dolciarie.

