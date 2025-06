Fermo. Domani il Mainfest- terza edizione per ricordare Alessio Mainquà

Fermo – Domani, sabato 21 giugno, si svolgerà il Mainfest, a partire dalle ore 18.00 al Piazzale Monterone, a Fermo, di fronte al Bar Emilio.

Il Mainfest, per chi se lo fosse perso negli anni passati, è il memorial per ricordare Alessio Mainquà, fermano dal cuore gialloblu, scomparso prematuramente nel 2022.

Gli organizzatori già mesi fa hanno messo in moto tutta la macchina organizzativa per definire nel dettaglio l’edizione numero 3 del Mainfest. Andrea Pettinari, uno degli organizzatori, parlando a nome di tutti, ha evidenziato quanto sia importante il Mainfest e quanto impegno c’è dietro la manifestazione:

“Per me il Mainfest rappresenta qualcosa di molto profondo, che proviene direttamente dal cuore. Un evento per ricordare uno degli amici più cari e più importanti, la persona più buona e gentile che io abbia mai conosciuto e che vivrà sempre dentro di noi. Il Mainfest ha la capacità di riunire tutti i suoi amici, in 3/4 mesi di riunioni e incontri tra di noi si è consolidata ancora di più la nostra amicizia. C’è tantissimo impegno, anche perché mi preme ricordare che tra di noi non c’è nessuno che lavora nel mondo degli eventi. Svolgiamo lavori diversi, ma la passione e l’amore sono il motore che ci spinge a creare un qualcosa di bello per una persona speciale.

Tutta questa macchina organizzativa non avrebbe successo se non ci fosse l’aiuto di tanti altri amici che ci sostengono, quindi un grazie va anche a chi effettivamente non fa parte del direttivo ma che contribuisce alla buona riuscita dell’evento: le autorità, e tutti coloro che ci danno una mano per andare avanti e migliorarci di anno in anno. Su Alessio, amico speciale, le parole non bastano per far comprendere la grandezza e lo spessore umano che lo caratterizzava: un ragazzo solare, dolce, simpatico, sempre pronto ad aiutare gli altri, educato. Un ragazzo con un cuore che mai ho rivisti in altre persone, una persona di un altro mondo forse.

Un aspetto molto importante dell’evento è che anche quest’anno il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione per la ricerca contro il glioblastoma, sperando un domani di non dover vedere più queste tragedie”.

Appuntamento dunque a domani pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, con cibo, beverage, intrattenimento e musica con le esibizioni di

-Dj DirtyOne alle ore 20.00

-Stand Up Comedy -Francesco Capodaglio alle ore 21.00

-Dj Set- Rude Franz alle ore 22.00

-Rap Show- Peppe Bastardo/Astronauts Boys alle ore 23.00.

Salva