Ragusa – Il Comune rende noto che sono in pagamento i compensi per i presidenti di seggio e gli scrutatori che hanno partecipato al Referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

I pagamenti saranno effettuati:

– diretto accredito sul conto corrente per coloro che hanno fornito il codice IBAN;

– presso gli sportelli della Tesoreria Comunale della Banca Agricola Popolare di Sicilia in via Giacomo Matteotti 84 per i pagamenti in contanti.

Salva