Antenna 5 G. Ancora nulla di fatto. Torna alla carica la Consigliere Floridia

MODICA – La questione dell’installazione dell’antenna 5G INWIT in contrada Caitina a Modica torna al centro del dibattito politico, con la consigliera comunale della DC, Rita Floridia, che denuncia la presunta illegittimità dei lavori e l’inerzia dell’Amministrazione comunale. Secondo Floridia e un gruppo di residenti, l’installazione procederebbe senza un valido titolo autorizzativo, rappresentando un rischio per la salute pubblica.

I lavori di installazione dell’antenna, riavviati il 25 febbraio 2025, sarebbero in corso nonostante, a detta della consigliera, l’autocertificazione fornita dalla società di telefonia sia stata dichiarata inefficace dal Comune stesso con nota prot. n. 874 del 5 gennaio 2024. Questo provvedimento comunale, non impugnato e quindi divenuto definitivo, renderebbe i lavori illegittimi in assenza di un titolo valido e oltre i termini previsti dalla legge, comportando la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 44 comma 11 del D.Lgs. 259/2003.

“È inaccettabile che si continui con l’installazione di un impianto a pochi metri dalle abitazioni di soggetti cardiopatici e oncologici,” dichiara Floridia, sottolineando la preoccupazione per la salute dei residenti vulnerabili della zona. La consigliera critica duramente l’Amministrazione comunale che, pur avendo diffidato in precedenza la società, “ad oggi non ha ancora adottato nessun provvedimento formale di sospensione dei lavori.”

Le dichiarazioni di Floridia sono a supporto delle istanze di un nutrito gruppo di residenti di contrada Caitina, i quali hanno incaricato l’avvocato Sara Zacco di presentare una formale diffida al Comune di Modica lo scorso 21 marzo 2025. La diffida evidenziava le stesse criticità relative all’inefficacia dell’autocertificazione INWIT e alla ripresa illegittima dei lavori.

In seguito a un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, sollecitato dall’avv. Zacco, i lavori di installazione sono stati bloccati il 6 maggio 2025. Tuttavia, si è ancora in attesa dei provvedimenti formali e della rimozione dell’antenna, più volte richiesta dai cittadini.

“L’Amministrazione ha il dovere di intervenire con urgenza – prosegue Floridia – la tutela della salute pubblica deve essere prioritaria!” Per questo motivo, la consigliera chiede “l’adozione immediata di provvedimenti formali, la valutazione concreta di siti alternativi per l’installazione in oggetto, così come per altre installazioni realizzate, vedi Antenna zona Dente, in difformità rispetto agli accordi presi.”

Floridia fa riferimento agli accordi raggiunti nei vari incontri tra rappresentanti dei Comitati cittadini, Amministrazione e società incaricate, nell’ambito della revisione del Regolamento comunale e della stesura del nuovo Piano Antenne. Tali accordi prevedevano esplicitamente l’individuazione di siti alternativi, soprattutto di proprietà comunali, per le installazioni.

La consigliera conclude con un appello diretto: “Chiedo pertanto all’Assessore Antoci e al Sindaco, che di fatto ha delegato in modo esclusivo l’assessore Antoci, di assumersi le proprie responsabilità!” La vicenda dell’antenna di contrada Caitina rimane dunque aperta, in attesa di una risoluzione definitiva da parte delle autorità competenti.

