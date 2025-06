Le 12 isole europee con il mare più bello per le vacanze estive 2025

Per chi sogna una fuga estiva tra mare cristallino, natura e relax, le isole europee offrono alcune delle mete più affascinanti del continente. Dalle spiagge vulcaniche delle Canarie alle scogliere verdi di Madeira, passando per le perle del Mediterraneo come Sicilia, Cipro, Malta e Rodi: ecco una selezione di destinazioni ideali, tutte facilmente raggiungibili in aereo.

Perle vacanze estive 2025, se si è ancora in cerca del luogo perfetto per trascorrere i giorni lontani dalla città e dal lavoro, l’opzione ideale potrebbe essere quella di puntare sulle isole. In Europa se ne contano oltre 2400, tra mari del Nord e Mediterraneo, e alcune di queste sono considerate tra le più affascinanti del mondo. Le isole greche, da Rodi a Corfù, passando per la sempreverde Mykonos, rimangono un grande classico, con le loro case bianche, le splendide coste e i tramonti infuocati, mentre l’isoletta portoghese di Madeira, con i suoi scenari vulcanici e subtropicali, resta una delle perle meno battute del turismo di massa, ma non per questo meno affascinante. Per chi volesse “giocare in casa”, Sardegna e Sicilia rimangono un must anche per weekend last minute, a patto di evitare l’altissima stagione.

Cipro

A cavallo tra Europa e Medio Oriente, Cipro offre spiagge dorate, importanti siti archeologici e una cucina gustosa che mixa i sapori delle tante culture che si sono avvicendate sull’isola nel corso dei secoli. Con i suoi oltre novemila km², Cipro è la terza isola del Mediterraneo per estensione e nasconde perle naturali come Nissi Beach, vicino ad Ayia Napa, Lara Beach, nota per essere una zona di nidificazione delle tartarughe marine, o Blue Lagoon Beach nel Parco Nazionale di Akamas. La zona di Paphos è invece perfetta per chi vuole alternare alle giornate di mare un po’ di cultura grazie a un parco archeologico ricco di rovine, ville e tombe antiche. Gli aeroporti principali sono quelli di Larnaca e Paphos.

Corsica (Francia)

Selvaggia e affascinante, la Corsica è l’isola ideale per una vacanza estiva tra mare e natura. Le sue spiagge spaziano dalle acque turchesi di Palombaggia e Santa Giulia, nel sud, alle calette più selvagge della costa ovest. L’interno montuoso regala escursioni mozzafiato, come sul GR20, il percorso di trekking che attraversa tutta l’isola, o la riserva naturale di Scandola, patrimonio dell’Unesco, mentre borghi pittoreschi come Bonifacio e Calvi incantano con la loro storia. L’isola si raggiunge comodamente con voli diretti sull’aeroporto di Bastia o Ajaccio, anche se per i tanti italiani che preferiscono spostarsi con la propria auto (o camper, vista la grande disponibilità di camping e luoghi di sosta) le opzioni più gettonate risultano spesso i traghetti che partono da Livorno e Savona.

Fuerteventura (Spagna)

Fuerteventura, l’isola più “africana” delle Canarie, è considerato un paradiso estivo di sole, vento e spiagge dorate. Le dune di Corralejo offrono paesaggi da deserto africano, mentre le acque cristalline di Costa Calma,Cofete e Sotavento attirano amanti del relax e degli sport acquatici. L’isola è la meta preferita per i surfisti, ma è anche molto apprezzata anche per escursioni vulcaniche e borghi autentici come Betancuria. Un mix perfetto di natura, avventura e tranquillità. L’aeroporto di Puerto del Rosario collega l’isola con numerose città europee, incluse Milano, Roma e Venezia.

Gran Canaria (Spagna)

Diversa da tutte le altre, Gran Canaria è un continente in miniatura. A sud, le dune di Maspalomas e le spiagge di Playa del Inglés offrono relax e divertimento, mentre al nord Las Palmas unisce cultura e vita urbana. Imperdibili anche le spiagge nere di Playa Jardín e le acque calme di Costa Adeje che attirano turisti tutto l’anno. L’interno montuoso regala scenari spettacolari, come il Roque Nublo. Ideale per chi cerca sole, escursioni, sport acquatici e un clima perfetto tutto l’anno. L’aeroporto di Tenerife Sud (Reina Sofía) è lo scalo principale dell’isola.

Korčula (Croazia)

Situata lungo la costa croata, Korčula è famosa per il suo mare cristallino, le spiagge di ciottoli e le baie tranquille immerse nella natura. L’isola è perfetta per chi cerca relax, ma anche storia e cultura: la cittadina di Korčula, con le sue mura medievali e le viuzze in pietra, è un gioiello architettonico. Tra le spiagge più belle, Pupnatska Luka e Vela Pržina offrono acque limpide e paesaggi da cartolina. Ideale per escursioni in barca, sport acquatici e tramonti indimenticabili. Si arriva in traghetto da Spalato o Dubrovnik, raggiungibili con voli internazionali.

Lanzarote (Spagna)

Lanzarote conquista con i suoi paesaggi lunari, caratterizzati da bassi arbusti e ampie distese sabbiose, le spiagge vulcaniche e l’anima artistica. Le distese di sabbia di Papagayo e Famara sono ideali per rilassarsi sotto il sole e fare surf, mentre il Parco del Timanfaya regala regala panorami unici. È facilmente raggiungibile tramite l’aeroporto di Arrecife.

Madeira (Portogallo)

L’isola dei fiori e delle scogliere (e di Cristiano Ronaldo), nel cuore dell’Atlantico, è un’ottima opzione per chi cerca una vacanza tra trekking, natura e panorami mozzafiato. Le sue coste rocciose regalano piscine naturali e scorci spettacolari, come a Porto Moniz, mentre le spiagge di sabbia si trovano soprattutto sull’isola di Porto Santo. Praia Formosa è probabilmente la spiaggia più nota dell’isola, con un esteso lungomare di sabbia nera. Le escursioni lungo le levadas – antichi canali artificiali per il trasporto dell’acqua – offrono invece panorami mozzafiato tra boschi e scogliere. L’isola portoghese si raggiunge con un volo per l’aeroporto di Funchal.

Malta

Tra storia e mare cristallino, Malta è un mix perfetto di cultura mediterranea e paesaggi mozzafiato. Se l’offerta notturna di locali e discoteche non ha nulla di che invidiare ad altre località balneari più blasonate, le dorate spiagge della Golden Bay e i suggestivi scorci Ghajn Tuffieha sono invece l’ideale per chi cerca relax, mentre per i fan delle immersioni, le acque intorno a Gozo (l’isola sorella) sono tra le più limpide del Mediterraneo. Per gli amanti dei tuffi c’è poi la celebre St. Peter’s Pool, una piscina naturale scavata nella roccia che vale sicuramente la camminata necessaria per raggiungerla. L’isola è servita dall’aeroporto internazionale di Malta, situato tra le le località di Gudja e Luqa, a pochi chilometri dalla capitale La Valletta, e vanta anche numerosi monumenti e siti archeologici che meritano senz’altro una visita.

Rodi (Grecia)

Una delle isole greche più amate, Rodi è la più grande delle isole del Dodecaneso e unisce il fascino dell’antichità con acque turchesi e una vivace vita notturna. Le sue spiagge spaziano dalla sabbia dorata di Tsambika alle acque cristalline di Anthony Quinn Bay e Afandou Beach. Meno suggestiva ma ricca di movida è invece la spiaggia di Faliraki. Il centro storico di Rodi città, patrimonio UNESCO, affascina con le sue mura medievali e stradine acciottolate, mentre la cittadina di Lindos, con le sue casette bianche e l’acropoli affacciata sulla baia di San Paolo, è tra le località più suggestive. L’aeroporto internazionale di Rodi collega l’isola con molte capitali europee.

Sardegna

Mare caraibico e natura selvaggia: la Sardegna è una delle mete estive più amate per il suo mare e le spiagge da sogno. Dalla sabbia bianca e finissima di La Pelosa di Stintino (Sassari) alle calette selvagge dell’Ogliastra, fino alle acque della Costa Smeralda, ogni angolo dell’isola è perfetta per un bagno, un tuffo o una semplice passeggiata per farsi inebriare dalla brezza marina. Ci sono poi Cala Mariolu e Cala Goloritzé, fresca di nomina a “spiaggia più bella al mondo”(Nuoro), Cala Brandinchi (Sassari) e Punta Molentis a Villasimius. Ma l’elenco potrebbe andare avanti all’infinito. Oltre al mare, l’isola offre siti archeologici come i nuraghi, borghi affascinanti e una cucina autentica. Gli aeroporti principali sono quelli di Cagliari, Olbia e Alghero.

Sicilia

La Sicilia è l’isola più grande del Mediterraneo, nonché una meta estiva che unisce mare, cultura e sapori unici. Le sue spiagge spaziano dalle distese dorate di San Vito Lo Capo e calette selvagge della Riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani fino alle acque turchesi della Scala dei Turchi (Agrigento), L’Isola dei Conigli (lampedusa) e l’Isola delle Correnti (Siracusa). Il mare è cristallino, ideale per nuotare e fare snorkeling. Ma la Sicilia è anche storia: da Palermo a Siracusa, da Taormina alla Valle dei Templi, ogni angolo racconta un passato ricco e affascinante. Per non parlare del cibo e degli innumerevoli eventi che scandiscono la frenetica estate siciliana. L’isola è servita da più aeroporti: Palermo, Catania e Trapani, oltre agli scali minori nelle isole minori.

