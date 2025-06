Detenuto ai domiciliari sorpreso in centro a Ragusa con crack: arrestato dalla Polizia di Stato

Ragusa. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e in regime di detenzione domiciliare per falsa testimonianza, è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a passeggiare per le vie del centro di Ragusa con una dose di crack.

L’episodio è avvenuto in Corso Italia, dove un equipaggio della Squadra Mobile della Questura ha notato l’uomo, un ragusano di 37 anni, aggirarsi a piedi. Gli agenti, che conoscevano il soggetto per i suoi precedenti penali, anche in materia di stupefacenti, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Durante la perquisizione, è stato rinvenuto, occultato all’interno di una scarpa, un involucro contenente poco più di un grammo di sostanza stupefacente di tipo crack. La droga è stata immediatamente sequestrata dagli operatori.

A seguito del ritrovamento e della violazione degli obblighi della detenzione domiciliare, l’uomo è stato arrestato per evasione e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Inoltre, per il possesso della sostanza stupefacente, detenuta per uso personale, è stato segnalato al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

