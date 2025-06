Scerra (M5S): “Autostrada da Modica a Scicli da rifinanziare, interpellanza al Mit”

Palermo – “Tra ritardi e promesse a vuoto, la realizzazione del tratto Modica-Scicli dell’autostrada Siracusa-Gela viene costantemente rinviata. Intanto, un altro anno è trascorso senza novità sostanziali. Uno scaricabile imbarazzante. A questo punto, è necessario un impegno concreto da parte del Mit per rifinanziare l’opera. Lo dica e lo faccia. E’ questione di serietà e credibilità”. Così il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, con una interpellanza rivolta proprio al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

“La provincia di Ragusa rischia l’isolamento infrastrutturale. I disagi nei collegamenti e negli spostamenti in questa parte della Sicilia sono pesanti, con effetti sull’economia, sul turismo e sulla vita dei cittadini e delle imprese. Non c’è più spazio per impegni generici e privi delle coperture finanziarie. Ci ha già pensato la Regione, in tandem con il Governo, ad illudere le legittime aspettative dei ragusani. Nel febbraio del 2024, durante una seduta aperta di Consiglio Comunale a Scicli, l’assessore regionale Aricò ebbe ad assicurare pubblicamente che il tratto sarebbe stato finanziato. Ma ad oggi, l’unico risultato prodotto ha del catastrofico: il costo per la realizzazione del tratto Modica-Scicli è lievitato da 350 a circa 640 milioni di euro, secondo una recente stima del Consorzio Autostrade Siciliane”, evidenzia allarmato Scerra.

“Sino ad ora il centrodestra ha saputo solo togliere alla Sicilia, basti vedere il taglio di 1,3 miliardi di risorse Fsc per alimentare la favoletta del ponte sullo Stretto ed il successivo definanziamento di interventi Pnrr che invece il governo Conte era riuscito a far approvare a vantaggio della Sicilia”, aggiunge Filippo Scerra. “Non si può certo tollerare in silenzio che certe aree del Paese vengano strategicamente svuotate e impoverite. Un modo di intendere lo sviluppo che non ci piace e che contrasteremo in ogni sede. Partendo da una richiesta ferma: il Ministero delle Infrastrutture del Nord creato da Matteo Salvini si dimostri capace di sostenere anche il Sud e trovi quindi i soldi necessari per la realizzazione del tratto Modica-Scicli ed il successivo completamento della Siracusa-Gela, opera attesa da cinquant’anni da chi vive, lavora e vorrebbe muoversi nel sudest siciliano”.

