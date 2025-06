Ispica. Volontari Protezione Civile si preparano a tutelare la Caretta Caretta

Ispica – In occasione dell’imminente stagione di nidificazione delle tartarughe marine, della specie Caretta Caretta, è stato avviato un interessante percorso di collaborazione tra le associazioni di Protezione Civile presenti nel Comune di Ispica, precisamente il Gruppo Comunale, l’Associazione Futura e il Corpo Volontario Soccorso in Mare che hanno aderito all’invito ad un momento formativo con i colleghi del Gruppo Comunale di Modica e il WWF rappresentato dal delegato provinciale del WWF sig. Lancetta Pietro

Presso gli uffici della PC di Ispica si è svolto un intenso incontro finalizzato a formare innanzitutto i Volontari, sulle azioni da intraprendere in caso di avvistamento, lungo le nostre meravigliose spiagge, di un nido di tartaruga caretta caretta, specie molto sensibile e classificata come specie a rischio e tutelata da parte dello Stato.

“Ringrazio – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Dott. Massimo Dibenedetto – il nostro coordinatore Michele Peluso e i nostri ospiti Alessandro Cicciarella (GCVPC di Modica) e Pietro Lancetta del WWF di Ragusa, per aver organizzato un incontro così interessante e prezioso. Sentire che questa specie, molto delicata, scelga la nostra costa per nidificare e lo fa per la pulizia delle acque e della sabbia ci deve inorgoglire e far capire che abbiamo una ricchezza da custodire e tutela.”

“Ne approfitto per ricordare ai cittadini e villeggianti – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – che, nel caso si veda una tartaruga in difficoltà o che sia in procinto di nidificare, oppure ci si imbatte nel sito di un nido o di tracce del passaggio di una tartaruga, di chiamare immediatamente la Capitaneria Di Porto al 1530, il WWF, la Protezione Civile, in modo tale da mettere, nel più breve tempo possibile, in sicurezza l’area o salvare la tartaruga.”

