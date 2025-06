Speciale benessere. I benefici del massaggio, un vero e proprio rilassamento del corpo e della mente

Un’ora di benessere, di tempo dedicato a se stessi. Per curare il corpo e anche l’anima dallo stress quotidiano, una preziosa parentesi capace di aggiungere un plus qualitativo alla propria giornata: ecco come andrebbe vissuta l’esperienza di un massaggio, meglio ancora se praticato utilizzando pregiati olii essenziali e aromatici con diverse fragranze per un massaggio olistico capace di dedicarsi il relax assoluto. I massaggi sono una pratica di derivazione molto antica e rappresentano una delle prime forme di trattamento del corpo che l’essere umano abbia mai utilizzato: se ne ritrovano cenni in manoscritti vecchi di migliaia d’anni e provenienti da varie parti del mondo, dalla Cina all’India, passando per l’antica Grecia, dove erano pratica comune sia per il trattamento degli atleti che come strumento curativo. Abbandonata soltanto nel Medioevo – quando qualsiasi tipo di contatto fisico prese una connotazione peccaminosa – la pratica del massaggio tornò in auge nel Rinascimento senza più uscire di scena fino ai giorni nostri.

Esistono vari tipi di massaggio e la macro-distinzione da fare è quella tra massaggio medico e massaggio olistico: il primo mira a curare una parte del corpo specifica, il secondo agisce sulla persona nel suo insieme, prendendo in considerazione sia la parte fisica sia quella energetica e spirituale. Il messaggio olistico, a sua volta, può essere di molti tipi.

Ogni massaggio ha una determinata caratteristica è un particolare benefico, nello specifico quelli rilassanti sono utili per abbassare il colesterolo, regolare la pressione, stimolare dopamina e serotonina e smaltire il cortisolo accumulato con lo stress. Con l’osteomassaggio invece il trattamento si concentra su cervicale, schiena e spalle lavorando sul processo di autoguarigione del corpo umano. Preferendo il suo massaggio drenante, si va a migliorare la rete linfatica, con grandi benefici per tutto il corpo, soprattutto indicato per le donne che tendono al accumulare ritenzione idrica nella parte sottostante del corpo, mentre gli uomini nella fascia dell’addome, le così dette maniglie dell’Amore.

“Se le persone si facessero massaggiare di più nella vita, scoprirebbero meglio se stesse portandosi benefici che aumenterebbero notevolmente la qualità della vita”.

Il darsi momenti di benessere fisico, che diventerebbe anche psichico, aiuta a liberarsi dallo stress quotidiano e a donarsi momenti di piacere generalizzato. Il massaggio diventa come un momento di attesa al quale arrivare sapendo di poter godere di un’ora di gran benessere. E’ ciò cui dedicarsi per continuare a stare bene.

Affrontando la vita quotidiana con meno stress e con più sorrisi sulla bocca. Allora, perché non prenotare un bel massaggio rilassante nel vostro centro di benessere di fiducia? Per un fine settimana all’insegna della salute e del relax nel benessere del corpo e dell’anima. Buon weekend a tutti.

