Prorogata per ulteriori tre anni la gestione dello stadio “Gianni Cosimo” al Vittoria

Vittoria – L’affidamento della gestione dello stadio Comunale Gianni Cosimo, in scadenza il prossimo 30 settembre, è stata prorogata di ulteriori tre anni, in virtù dell’ottima sinergia gestionale avvenuta con l’Amministrazione Comunale. “ Va dato atto e merito alla dirigenza dell’associazione- ha dichiarato l’assessore allo sport Fabio Prelati- di avere, in cambio dell’affidamento di una struttura pubblica bella e importante, apportato delle migliorie, anche, strutturali ai manufatti dell’impianto sportivo rendendolo sempre più funzionale e confacente alle ambizioni societarie e degli sportivi tutti. Appena tre anni fa sembrava davvero impossibile poter raggiungere certi risultati. Non c’era uno stadio e non c’era una società all’altezza delle aspirazioni dei tifosi biancorossi- prosegue l’assessore Prelati. Abbiamo dovuto sfrattare i precedenti gestori e intraprendere insieme al Vittoria calcio un virtuoso percorso di sinergia economica per poter riaprire le porte dello stadio dopo ben cinque anni di chiusura e abbandono. Oggi, siamo ben lieti di poter rafforzare questa forte collaborazione attraverso una proroga che, mi auguro, possa dare serenità di continuità al progetto dei dirigenti che si stanno prodigando per riportare il blasone biancorosso laddove merita di militare”. “La gestione della cosa pubblica implica impegno e corresponsabilità, due caratteristiche che i dirigenti del Vittoria hanno mostrato di possedere e, pertanto, lo slittamento in avanti di tre anni di riconosce la validità del loro progetto sportivo messo in campo. Auguro un caloroso in bocca al lupo alla società per l’imminente avvio della nuova stagione agonistica, con l’auspicio di nuovi importanti traguardi- ha concluso il Sindaco Francesco Aiello”.

