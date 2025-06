Concerto di fine anno ieri sera della scuola “Raffaele Poidomani”

Si è tenuto ieri sera, nella Chiesa Madre di San Pietro il tradizionale Concerto di fine anno scolastico dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”. Uno straordinario concerto che ha visto l’esibizione del Coro della scuola, seguito dall’Orchestra che ha tracciato un percorso con i più bei brani del maestro Ennio Morricone. In conclusione un finale straordinario con l’interpretazione del brano che ha consentito alla scuola di ottenere il primo premio assoluto al Concorso Nazionale di Musica a Napoli. Il tutto coronato con la premiazione da parte dell’amministrazione comunale, che si è complimentata con tutti i ragazzi e i loro insegnanti per l’impegno e lo straordinario lavoro messo in campo. Sindaco e assessore Spadaro, hanno donato alla Scuola il Giuramento di Castronovo, e a tutti i ragazzi che hanno trionfato a Napoli la moneta raffigurante il settimo centenario della Contea di Modica, quale valore aggiunto per questo meraviglioso percorso, intrapreso da giovani studenti, che potranno, in un futuro non troppo lontano, ambire a mete più importanti.

