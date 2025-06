Servizio civile Confcooperative Ragusa, incontro di tutoraggio con il centro dell’impiego

In fase di conclusione l’annuale stagione del servizio civile in seno a Confcooperative territoriale Ragusa. Sono 48 gli operatori dell’area iblea interessati e che hanno animato un incontro collettivo di tutoraggio. “Questi appuntamenti – spiega il responsabile territoriale Confcooperative, Emanuele Lo Presti – hanno una finalità molto interessante. Infatti, si tengono nei mesi conclusivi perché si prefiggono di accompagnare i ragazzi e le ragazze che hanno effettuato il servizio civile al mondo del lavoro, facendo sì che gli stessi siano messi nella condizione di potere utilizzare strumenti di una certa valenza come quelli che forniscono opportunità anche di autoimpresa. In una delle ultime iniziative del genere, è stato molto interessante il confronto con il direttore del Centro per l’impiego di Ragusa, Gianni Vindigni, accompagnato dal funzionario Alberto Di Stefano, che ha illustrato quali sono queste opportunità che i ragazzi possono applicare sul campo. Insomma, un’azione che permette di verificare quali potrebbero essere le strade che è possibile percorrere nel contesto di una chiave occupazionale legata al futuro”.

