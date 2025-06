“L’ingegnere di Babele”: a Comiso la lingua di Bufalino torna a interrogare il presente

COMISO – C’è una lingua che non smette di interrogare il mondo. È quella, sottile e vertiginosa di Gesualdo Bufalino, che anche quest’anno, attraverso il festival culturale “L’ingegnere di Babele”, torna a risuonare tra le pietre rosa di Comiso. La manifestazione, promossa e organizzata dalla Fondazione che porta il suo nome, giunge alla quinta edizione e si svolgerà dal 6 giugno al 5 luglio 2025, con un programma che riflette sulla molteplicità dei linguaggi nell’era della mutazione, a partire dalla scrittura di uno dei massimi autori del secondo Novecento.

Il titolo del festival, come sempre, è mutuato da un racconto incluso ne L’uomo invaso e rimanda alla tensione costante tra il bisogno di comunicare e l’impossibilità di una lingua universale.

“In un’epoca in cui la comunicazione sembra farsi simultanea e globale, Bufalino ci ricorda che ogni parola è scelta, scavo, misura. La sua opera ci offre ancora oggi uno strumento critico per orientarci nel rumore del presente”, afferma il presidente della Fondazione Gesualdo Bufalino, Giuseppe Digiacomo.

Il festival si aprirà venerdì 6 giugno alle ore 17.00, all’Auditorium Carlo Pace di piazza San Biagio, con un convegno di studi dal titolo Bufalino e il romanzo poliziesco. Dopo i saluti della sindaca Maria Rita Schembari e del presidente Digiacomo, la prima sessione – presieduta dal direttore scientifico della Fondazione, Nunzio Zago – vedrà gli interventi di Claudia Carmina (Università di Palermo), Antonio Di Grado (Fondazione Sciascia), Sergio Russo e Giuseppe Traina (Università di Catania). Il convegno proseguirà sabato 7 giugno con relazioni di Zago, Carlo Tirinanzi De Medici (Università di Pisa) e Rosaria Sardo (Università di Catania), e si concluderà con una conversazione tra Sardo, Traina e lo scrittore palermitano Santo Piazzese.

La parola si farà musica e voce, mercoledì 25 giugno alle ore 21.00, nel loggiato della Fondazione, con Lamento del facile cuore, evento musicale-letterario che vedrà il trio composto da Salvatore Molè (flauto), Salvatore Schembari (clarinetto) e Giovanni Maria Schembari (corno di bassetto) interpretare musiche di Giovanni Simone Mayr, accompagnati dalla voce recitante di Lella Lombardo, che leggerà testi bufaliniani.

Venerdì 27 giugno, alle ore 19.00, nella Galleria della Fondazione, sarà inaugurata la mostra Poesia del visibile. Bufalino per Guccione, omaggio al maestro sciclitano in occasione del 90° anniversario della sua nascita. Saranno esposte opere provenienti da collezioni private e materiali d’archivio inediti (lettere, appunti, libri) che documentano l’amicizia profonda tra Bufalino e Guccione. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Archivio Piero Guccione, resterà aperta fino al 31 luglio. Nella stessa serata sarà presentato anche un volume che raccoglie gli scritti di Bufalino sull’amico pittore.

Sabato 28 giugno, alle ore 21.00, sarà proiettata la seconda parte del docufilm “Un proscenio di pietre rosa”, diretto da Andrea Traina, mentre domenica 29 giugno, sempre alle 21.00, l’attore Giovanni Arezzo porterà in scena “Dicerìe”, un viaggio nella scrittura bufaliniana accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgia Faraone.

Il gran finale sarà affidato al teatro: sabato 4 e domenica 5 luglio, alle ore 21.00, andrà in scena l’adattamento del romanzo “Diceria dell’untore”, per la regia di Giampaolo Romania e l’adattamento di Giuseppe Ferlito. La produzione è curata dall’Associazione “La Girandola” in collaborazione con il Teatro Naselli.

Il festival “L’ingegnere di Babele” 2025 è realizzato con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Comiso, della Camera di Commercio del Sud Est e con il contributo di Banca Agricola Popolare di Sicilia e Agriplast SpA. Tutti gli eventi si svolgeranno a Comiso, presso la sede della Fondazione in piazza delle Erbe 13. L’ingresso è gratuito.

