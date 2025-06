Ragusa. “Il Bene, Insieme. Incontriamoci!”

Ragusa – Con una rete di 430 Organizzazioni Partner Territoriali (OPT) Banco Alimentare della Sicilia – Catania risponde alla domanda di cibo da parte di persone in difficoltà, assiste indirettamente circa 145.500 utenti.

“Il Bene, Insieme. Incontriamoci!” è un ciclo di incontri organizzato da Banco Alimentare della Sicilia – Catania per costruire spazi di dialogo e confronto con le Organizzazioni Partner Territoriali, conoscere operatrici e operatori sociali, volontarie e volontari, e presentare le nuove misure di accompagnamento orientate allo sviluppo dell’autonomia delle persone e non al “semplice” assistenzialismo.

“Il Comune di Ragusa – dichiara Elvira Adamo, assessora ai Servizi Sociali – ha patrocinato l’iniziativa convinto sia importante rafforzare la logica della rete tra Enti del Terzo Settore e Amministrazioni. Gli aiuti alimentari sono il punto d’accesso per conoscere le fragilità delle persone, ma occorre poi strutturare misure di accompagnamento, che possano condurre le persone verso l’autonomia”.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno dalle 10.00 all’Auditorium dello Sviluppo Economico Pippo Tumino (Sviluppo Economico) in Via On. Dott. Corrado Di Quattro (Zona Artigianale) – Ragusa.

