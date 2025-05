Avvelenamento gatti a San Giacomo(Ragusa)? Chiavola: “Il Comune indaghi”

Ragusa – “Una situazione a dir poco spiacevole quella che, in queste ore, si sta verificando a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa”. Lo evidenzia il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, che afferma: “Ho raccolto, infatti, le denunce di alcuni cittadini sulla presenza di una decina, forse più, di carcasse di gatti che, sparse in varie zone del territorio, sembrano essere giunte alla morte perché avvelenate. Ecco perché mi sento di rivolgere un appello all’amministrazione comunale e, in particolare, alla polizia locale e ai carabinieri affinché monitorino con attenzione quello che sta accadendo visto e considerato, tra l’altro, che la presenza di alimenti avvelenati potrebbe costituire un serio pericolo, oltre che per gli animali, anche per gli umani, in modo particolare per i bambini. Chiedo, alla luce di tale circostanza, che si possa intervenire nella maniera più rapida possibile per cercare di comprendere che cosa stia accadendo in zona, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Asp, in particolare i Servizi veterinari, che potranno così confermare la fondatezza di tali allarmi. Resta un dato di fatto: la morìa di gatti, assolutamente inusuale, e la circostanza denunciata dai cittadini che, naturalmente, fa nascere numerose preoccupazioni oltre a numerosi interrogativi. La comunità è frastornata da quanto sta accadendo, anche perché è la prima volta che una cosa del genere si verifica a San Giacomo”.

