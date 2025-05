L’ex Convento Santa Maria del Gesù a Modica Alta: tra valorizzazione pubblico-privata e vocazione culturale

MODICA – L’ex convento e chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica Alta, un complesso monumentale di grande valore storico e artistico, è al centro di un dibattito acceso che vede contrapporsi le logiche della valorizzazione immobiliare e la sua intrinseca vocazione culturale. L’Agenzia del Demanio, nell’ambito di un’iniziativa volta a riqualificare e rifunzionalizzare immobili statali attraverso partenariati pubblico-privati, ha incluso questo sito tra quelli per i quali si ipotizza una destinazione terziaria, direzionale o commerciale.

Questa prospettiva ha sollevato le preoccupazioni del consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza sul futuro del bene. Spadaro evidenzia come l’antico complesso sia stato per anni gestito dal Comune di Modica tramite una convenzione con il Demanio, che prevedeva la possibilità di decurtare i costi dei lavori di manutenzione dai canoni dovuti.

L’interrogazione del consigliere Spadaro mira a ottenere risposte su diversi fronti cruciali:

Possibilità di ritorno al Comune: Spadaro chiede se esista la possibilità che il monumento possa tornare nella disponibilità dell’ente comunale, scongiurando così l’ipotesi che non possa più essere destinato alla sua “naturale vocazione culturale” come attrazione turistica.

La vicenda dell’ex convento di Santa Maria del Gesù si inserisce in un contesto più ampio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Se da un lato l’intervento di privati può rappresentare un’opportunità per il recupero e la manutenzione di beni che altrimenti rischierebbero il degrado, dall’altro sorge la legittima questione di come bilanciare le esigenze di sviluppo economico con la salvaguardia dell’identità culturale e storica di tali luoghi.

La speranza del consigliere Spadaro è che l’interrogazione venga trattata nel primo consiglio comunale utile, al fine di avviare un confronto costruttivo sul futuro di un bene così significativo per la comunità modicana. La decisione su quale strada intraprendere per l’ex convento di Santa Maria del Gesù sarà un banco di prova importante per definire l’equilibrio tra sviluppo e conservazione del ricco patrimonio storico-artistico del territorio.

