Vittoria. Sanzionato uomo per abbandono di rifiuti

Vittoria – Continua incessante il lavoro della Polizia Locale per il controllo del territorio e la tutela del decoro urbano. Nell’ambito delle attività di contrasto contro chi sporca la città, gli agenti hanno sanzionato un uomo sorpreso in flagranza di reato mentre abbandonava una gran quantità di rifiuti sul bordo della strada. Il fatto è avvenuto all’angolo tra via Alfredo Cappellini e una traversa adiacente, dove l’uomo è stato colto sul fatto dagli operatori della Polizia Locale, impegnati in servizi mirati di sorveglianza ambientale. L’autore del gesto incivile dovrà ora rispondere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono illecito di rifiuti. L’episodio conferma la costante attenzione dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale nella lotta contro il degrado e nella promozione del rispetto delle regole di convivenza civile. “Non ci sarà tolleranza per chi deturpa la nostra città –ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello –. Sgomenta la disinvoltura e la efferatezza di gente simile che scarica gran quantità di rifiuti in aree urbane ed extra urbane senza curarsi del danno reale che produce alla salute pubblica. La tutela dell’ambiente è una priorità e chi non rispetta le regole sarà perseguito con fermezza”. I controlli continueranno senza sosta e verranno applicate tutte le sanzioni amministrative e penali che la legge prevede.

