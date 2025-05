Aeroporto di Comiso, la Presidente Schembari: “Libero Consorzio in campo per difendere infrastruttura strategica del territorio”

Maria Rita Schembari, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha convocato per il prossimo 30 maggio un incontro destinato ai presidenti dei Liberi Consorzi Comunali di Siracusa, Caltanissetta e Agrigento, ai sindaci dei Comuni iblei; ai consiglieri provinciali e all’amministratore delegato della Sac, avente ad oggetto la situazione dell’aeroporto di Comiso.

“Il Libero Consorzio, il consiglio provinciale e tutti i sindaci dell’area iblea e non solo, debbono difendere l’Aeroporto di Comiso, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico e turistico non solo della provincia, ma dell’intero Sud Est siciliano”, dichiara la Presidente.

“Non possiamo permettere che gli investimenti compiuti, i posti di lavoro che si sono creati e le speranze del territorio vengano messi in discussione. Ogni volo che manca è chiaramente una opportunità in meno per tutte le città della provincia, ogni volo tagliato è una opportunità in meno per le nostre imprese turistiche”.

“In questi anni si è cercato sempre di supportare concretamente la gestione dell’aeroporto di Comiso. La congiuntura attuale impone però una analisi serrata da parte della Sac alla quale l’intero territorio chiede risposte efficaci e celeri”.

“Si tratta dunque di una battaglia a tutela dello scalo che non deve dividere le istituzioni locali: chiamo a raccolta tutti i sindaci e i consigli comunali affinché il territorio affronti il nodo in maniera compatta e univoca.

Abbiamo ricevuto il supporto della Regione Siciliana, con 9 milioni di euro per i bandi per attirare le compagnie e il Libero Consorzio ha investito analogamente 3 milioni. Sono sforzi importanti ma che non possono bastare senza un’azione sinergica di tutti gli attori coinvolti”.

“Sono convinta del fatto che agiremo compatti, come istituzioni, per garantire che Comiso continui a essere un volano di crescita”, conclude Maria Rita Schembari.

Salva