Vittoria, Sallemi (FDI): “Avvio dei lavori per il Mercato Ortofrutticolo è risultato importantissimo”

Vittoria – “E’ davvero un risultato importantissimo l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. Stiamo parlando di uno dei Mercati più importanti d’Europa e del motore dell’economia del Sud Est siciliano. La presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò certifica l’importanza che Vittoria ha per le istituzioni e siamo felici di vedere l’avvio del finanziamento di 4 milioni di euro che porterà migliorie attese da tanto, troppo tempo. Una nuova viabilità, una nuova illuminazione e le coperture dei box saranno alcuni dei punti qualificanti dei lavori e si scrive dunque una nuova storia per l’agricoltura vittoriese. L’amministrazione Moscato ebbe l’intuizione di lavorare sinergicamente con la Vittoria Mercati per il miglioramento della struttura. Proprio alla Vittoria Mercati va dato il merito di questo progetto con il presidente Di Blasi e il direttore La Rosa. Progetto che ha ottenuto il finanziamento e che oggi viene messo a terra. Fratelli d’Italia continuerà sempre a lavorare per il territorio e questo è un altro tassello importante per la città”.

Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia a margine della cerimonia di consegna dei lavori che si è tenuta oggi all’Ortomercato di Vittoria.

