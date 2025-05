To the Gods of Rhythm: dinamismo in musica Le Percussioni del Liceo Musicale “Verga” di Modica in concerto

È stato un incrocio di sonorità inedite e ritmi coinvolgenti il concerto che l’ensemble di percussioni “Drums Together” del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica ha proposto giovedì 22 maggio al Teatro Garibaldi. Ospite d’onore il maestro Nebojša Jovan Živković, compositore e percussionista bosniaco di caratura internazionale, in città per una masterclass di due giorni rivolta agli studenti.

Sul palcoscenico i giovani percussionisti dell’Ensemble si sono avvicendati nell’esecuzione di un brillante e variegato programma che spaziava dalla body music alle composizioni per una vasta gamma di strumenti a percussione impiegati in complesse partiture contemporanee dalle timbriche inedite e accattivanti.

Živković ha stupito il pubblico con il brano che dava il titolo al concerto, una sua composizione nella quale la voce e il djembe dialogavano in modo serrato ricreando atmosfere ancestrali e tribali. Ha poi presentato Ilijas per marimba, sua composizione ricca di pathos che è tra i brani più eseguiti al mondo per questo strumento.

Interessante l’interazione del Maestro con i giovani musicisti nella sua composizione Trio per uno che il pubblico ha potuto apprezzare anche visivamente attraverso l’impiego di una telecamera che inquadrava dall’altro gli strumenti (una grancassa, tre coppie di bongos e sei ciotole da insalata) percossi da tre esecutori secondo un acrobatico intreccio di patterns dai tratti robotici.

I “Drums Together” nascono nel 2014 da un’idea del docente di percussioni del Liceo Musicale “Verga”, Giuseppe Valenti, con l’approvazione del Dirigente Scolastico prof. Alberto Moltisanti, e non finiscono di stupire per la professionalità con la quale si esibiscono – pur nel costante ricambio dell’organico dettato dal compimento dei cicli scolastici – collezionando prestigiosi premi in concorsi nazionali ed internazionali, rinnovando costantemente il repertorio, esibendosi in tutta Italia con successo di pubblico e di critica.

Nel ringraziare la Fondazione Teatro Garibaldi, nella persona del Sovrintendente Tonino Cannata, e il Comune di Modica per la consueta collaborazione alle iniziative del “Verga”, la professoressa Loredana Vernuccio, referente per il Liceo Musicale modicano, che ha condotto la serata, ha sottolineato che il concerto è stato anche un’occasione per sperimentare sul campo quanto alcuni studenti di questa scuola hanno appreso e messo in pratica nell’ambito del progetto “Dietro le quinte” (Piano estate – Programma Nazionale 2021-2027 del Ministero dell’Istruzione). Il progetto – ideato e condotto dalla professoressa Mariolina Marino, collaborata dal professore Giuseppe Valenti in qualità di tutor – ha sviluppato in forma sia teorica che pratica diversi temi inerenti il management dello spettacolo, dagli aspetti legali a quelli economico-finanziari, da quelli creativi a quelli relativi alla comunicazione, anche ai fini di orientare i giovani nella scelta delle diverse professioni nel campo delle arti performative.

P.S. Articolo redatto dagli studenti che hanno partecipato al progetto “Dietro le quinte”: come gestire i progetti di spettacolo.

Salva