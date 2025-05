Semifinali nazionali play off: Modica Calcio batte Elettro Marconia

ELETTRO MARCONI- MODICA 0-2

PISTICCI – Ottimo inizio per il Modica nella semifinale playoff di Eccellenza! La squadra ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-0 in trasferta al “Michetti” di PISTICCI contro l’Elettra nella gara d’andata, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale.

La partita è stata combattuta, come ci si aspettava in una semifinale playoff. Il Modica ha sbloccato nel secondo tempo il risultato grazie a un rigore trasformato da Cacciola, un gol che ha dato fiducia e un vantaggio prezioso. L’Elettra ha provato a reagire, ma la difesa del Modica ha retto bene, dimostrando solidità e organizzazione.

Nel finale di partita, quando l’Elettra cercava con insistenza il pareggio, il Modica ha trovato il raddoppio con Arquin, un gol che ha spento le speranze degli avversari e ha fissato il risultato sul 2-0. Questa rete di Arquin è stata cruciale, poiché regala al Modica un vantaggio considerevole in vista della gara di ritorno.

Con questo risultato, il Modica si presenterà alla partita di ritorno in casa con un buon margine di sicurezza. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione e non sottovalutare l’Elettra, ma la vittoria esterna per 2-0 rappresenta un passo avanti importantissimo verso la finale playoff.

