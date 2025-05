A Pozzallo la Bandiera Verde: la spiaggia più bella è attrezzata per bambini

POZZALLO – Anche quest’anno, Pozzallo si riconferma come la spiaggia più bella e attrezzata a misura di bambini, conquistando la prestigiosa Bandiera Verde. La decisione è stata presa da 135 pediatri italiani, che hanno valutato le caratteristiche delle spiagge adatte ai più piccoli. Ieri sera, il presidente Italo Farnetani, in seguito a una comunicazione con il presidente della seconda commissione lavori pubblici, Francesco Giannone, ha annunciato che il 12 luglio prossimo la bandiera sarà ufficialmente consegnata a San Salvo, in provincia di Chieti.

. Questo riconoscimento non solo mette in luce l’eccellenza delle infrastrutture e dei servizi offerti, ma conferma anche il valore di Pozzallo come una delle destinazioni balneari più attrezzate del sud Italia.

La Bandiera Verde è un simbolo importante per le famiglie, poiché garantisce ambienti sicuri e adatti ai bambini, con servizi pensati per il loro divertimento e la loro sicurezza. Pozzallo, con le sue splendide spiagge e il mare cristallino, continua a rappresentare un luogo ideale per le vacanze in famiglia, dove sia grandi che piccini possono trascorrere momenti indimenticabili.

