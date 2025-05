Vittoria, non si ferma all’alt: inseguito e arrestato dalla Polizia di Stato

Vittoria – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria al termine di un rocambolesco inseguimento che ha attraversato le vie cittadine. L’uomo, a bordo di una Lancia Y segnalata come sospetta, non si è fermato all’alt imposto dalla Polizia, dando il via a una fuga ad alta velocità.

L’inseguimento si è rivelato subito movimentato, con il conducente della Lancia Y che ha effettuato manovre estremamente pericolose, arrivando persino a urtare e danneggiare l’auto di servizio della Polizia. La corsa si è interrotta quando l’uomo ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un muro. Nonostante l’impatto, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

Durante il successivo controllo dell’autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 7,5 grammi di hashish nascosti all’interno del veicolo.

Il 36enne è stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato di beni dello Stato. L’uomo è ora a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

