Vittoria. Illuminare di rosso il Teatro, la richiesta di Siggia e Mascolino al Sindaco

Vittoria – Promuovere un gesto simbolico di alto valore umano e civile. Disponendo l’illuminazione di colore rosso del teatro comunale (o di un altro edificio di rilevanza pubblica) nelle giornate che vanno dal 23 al 25 maggio (o in altre giornate ritenute più opportune) in memoria delle vittime civili del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. E’ questa la richiesta che le consigliere comunali Sara Siggia e Bianca Mascolino hanno indirizzato al sindaco del Comune di Vittoria, Francesco Aiello. “Il colore rosso, infatti – argomentano le due consiglieri nella nota presentata al protocollo dell’ente – rappresenta il sangue che ogni giorno, e da mesi, viene versato ininterrottamente da donne, bambini, anziani la cui unica colpa è quella di vivere in uno Stato conteso e occupato da terroristi e di certo non per loro volontà. Stiamo parlando, dunque, di una iniziativa che intende rappresentare un atto di solidarietà umana e di vicinanza alle popolazioni colpite, al di là di ogni orientamento politico. Un gesto che rappresenti un richiamo universale alla pace, alla tutela dei diritti umani, alla protezione della vita, oltreché alla salvaguardia della dignità di ognuno. Illuminare un simbolo della cultura cittadina come il teatro comunale sarebbe un segnale forte e partecipato della sensibilità della nostra comunità verso le sofferenze umane causate dalla guerra che sta martoriando un intero popolo e che sta spazzando via intere generazioni di esseri umani. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o per collaborare alla realizzazione dell’iniziativa”.

Salva