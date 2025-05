Il Pianista dei Sogni”: Joseph Lu presenta a Catania il suo viaggio onirico in musica

Catania – Il prestigioso Teatro Massimo Bellini di Catania si prepara ad accogliere, martedì 21 maggio, alle 11, la conferenza stampa di presentazione del libro “Il Pianista dei Sogni“, opera del talentuoso musicista modicano Joseph Lu. Il volume, edito dalla Casa Editrice Tracceperlameta e impreziosito dalla prefazione del celebre Maestro Vince Tempera, condurrà i lettori in un affascinante viaggio attraverso la dimensione onirica, alla scoperta dell’universo musicale interiore dell’autore.

A partire dal 21 maggio 2025, sarà possibile acquistare il libro direttamente sullo shop online dell’artista, al seguente indirizzo: https://josephlu.it/cms/shop.

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione di illustri personalità del panorama culturale e imprenditoriale, tra cui:

Joseph Lu , autore del libro “Il Pianista dei sogni”;

, autore del libro “Il Pianista dei sogni”; Giovanni Cultrera , Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini;

, Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini; Sergio D’Arrigo , attore e critico cinematografico;

, attore e critico cinematografico; Biagio Maimone , giornalista e scrittore;

, giornalista e scrittore; Salvatore Taschetti , Ceo della Società Bsf Srl;

, Ceo della Società Bsf Srl; Roberta Taschetti, Ceo della Masseria “La Cicuta”.

“Il Pianista dei Sogni” si configura come un’intima autobiografia in cui Giuseppe Lucenti, in arte Joseph Lu, dipinge con pennellate di calore e vibranti emozioni il suo percorso nel mondo della musica, filtrato attraverso la lente del sogno. Dalle prime melodie infantili, colte nel silenzio della notte e tradotte in musica sulla tastiera del pianoforte, il libro esplora le tappe significative della sua vita: i silenzi interiori, il rapporto complesso con la sua maestra e i genitori, il profondo legame con la compagna, la forza della speranza e l’amore universale come motore trascendente.

La dimensione onirica si rivela la fonte primaria di ispirazione per Joseph Lu, anche in età adulta. La sua capacità di navigare nel mondo dei sogni lo trasforma in un musicista unico, capace di tradurre in note l’esplorazione dell’infinito, uno spazio atemporale e illimitato dove l’amore per ogni creatura fiorisce e dove, in compagnia del suo alter ego onirico, trae la linfa vitale per le sue composizioni.

Poesia, gioia e sofferenza si intrecciano in un racconto che svela il cammino verso la realizzazione dei suoi ambiziosi obiettivi musicali. Joseph Lu sottolinea come la sua musica esprima uno stile inedito, in cui le regole canoniche si fondono con la sinfonia sconfinata dell’universo, un’armonia che non conosce limiti spaziali o temporali. La sua è descritta come una vera e propria rivoluzione musicale, intrisa delle infinite vibrazioni provenienti dal regno dei sogni.

“Da bambino ero disattento e non parlavo. Riuscivo solo a sognare e a suonare. Sogno e suono per me erano direttamente collegati ed interdipendenti,” afferma Joseph Lu, evidenziando l’originalità e il fascino spirituale della sua poetica musicale. “Attraverso i sogni riuscivo ad immergermi in una realtà senza spazio, né tempo, in cui coglievo il senso dell’infinito e dell’ amore universale. Ed ancora oggi il mio io riesce, in modo davvero straordinario, ad introdursi in tale spazio senza limiti, colmo di amore, che le mie note narrano.”

“Il Pianista dei Sogni” si preannuncia come un libro che va oltre la semplice narrazione autobiografica. È un invito a esplorare le profondità del proprio mondo interiore, a cogliere l’ispirazione nelle pieghe dell’inconscio e a trasformare i sogni in concrete realizzazioni. Un’opera che merita di essere letta non solo per l’intensità delle emozioni che suscita, ma soprattutto per la sua capacità di infondere coraggio nell’affrontare le sfide della vita e nel perseguire i propri progetti con passione e determinazione.

