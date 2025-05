Presentato a Palazzo Iacono il progetto “Vittoria Comunità Cardioprotetta 2025”

Vittoria – È stato presentato questa mattina a Palazzo Iacono il progetto “Vittoria Comunità Cardioprotetta 2025”, una significativa iniziativa nata con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e promuovere l’utilizzo degli strumenti salvavita, in particolare i defibrillatori, per rendere la città più sicura e pronta a intervenire in situazioni d’emergenza.

L’idea del progetto è nata circa un anno fa dal dottor Gaetano Giarratana, medico anestesista in pensione, che ha proposto al sindaco Francesco Aiello di dare vita a un percorso condiviso di sensibilizzazione e formazione rivolto a tutta la cittadinanza. Da questa proposta è stata costituita un’associazione che raccoglie persone provenienti da diversi ambiti: cittadini volontari, medici – sia in attività che in pensione – ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, rappresentanti della Polizia Municipale in quiescenza, professionisti locali, oltre alla Confcommercio e Galleria Marchi, che hanno deciso di sostenere e promuovere l’iniziativa.Alla conferenza di presentazione hanno preso parte anche la dottoressa Marigrazia Catania e il Vice Presidente dell’AICARM (Associazione Italiana Cardiomiopatie) Valerio Pilini, a testimonianza dell’importanza di creare sinergie tra istituzioni, enti sanitari e realtà associative.

A illustrare i dettagli del progetto è stato proprio il dottor Giarratana, promotore e anima dell’iniziativa, che ha sottolineato la necessità di “rendere la comunità più consapevole e capace di intervenire nei primi minuti cruciali in caso di arresto cardiaco, aumentando le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite.” Il sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce competenze, cuore e senso civico. Rendere Vittoria una comunità cardioprotetta non è solo un traguardo sanitario, ma un investimento nel valore umano e nella solidarietà. Il nostro impegno sarà totale affinché questa iniziativa si traduca in azioni concrete sul territorio”.

Il progetto prevede nei prossimi mesi l’installazione di altri nuovi defibrillatori in vari punti strategici della città, corsi di formazione per cittadini e operatori commerciali e campagne di sensibilizzazione rivolte alle scuole e alle famiglie.

