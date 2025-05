Marina di Ragusa. Sabato 17 il varo del “Ragusa Xpress”, dal 18 farà la spola fra la Sicilia e Malta

MARINA DI RAGUSA -Non sono per nulla scaramantici quelli del nuovo catamarano fra Malta e Sicilia, che prenderà il via fra qualche giorno. Sarà difatti nella giornata di sabato prossimo, giorno 17, che il “Ragusa Xpress” prenderà il largo per il suo primo viaggio in direzione della frazione di Marina di Ragusa, con partenza dal porto maltese di La Valletta. Giorno 17 sarà dunque il giorno della festa, non propriamente un viaggio commerciale. Sul nuovo catamarano, difatti, viaggeranno molti bambini gratuitamente e una festa è in previsione a Marina non appena sarà visibile da lontano il nuovo catamarano (attorno alle ore 10).

Il tanto atteso servizio di traghetti tra Malta e Ragusa in Sicilia entrerà, dunque, in funzione il 18 maggio. Il catamarano “Ragusa Xpress” sarà operativo il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica. Partirà dal porto crocieristico di La Valletta alle 6:30, con arrivo a Marina attorno alle 8,30, mentre il ritorno è previsto per le ore 19:00 a Malta. Il viaggio durerà circa due ore.

Il nuovo catamarano è di proprietà di Paul Gauci, l’imprenditore maltese il cui gruppo “PG” controlla, tra gli altri, i supermercati Pavi e Pama e la filiale isolana del rivenditore spagnolo Zara. Nel gennaio 2023, Gauci ha acquisito il porto di Marina di Ragusa, uno dei porti turistici più grandi della Sicilia, in un’operazione multimilionaria di cui si sa poco o nulla.

Il “Ragusa Xpress” utilizzerà un catamarano che non è una novità per le crociere in Sicilia, essendo stato precedentemente gestito dalla compagnia concorrente, la Virtu Ferries. Può trasportare un massimo di 430 passeggeri e 21 auto. Virtu ha utilizzato il catamarano per evacuare la Libia nel 2011 e di nuovo nel 2015, ma poi lo ha venduto a una compagnia tedesca, che lo ha utilizzato per effettuare viaggi charter nei Caraibi.

Ancora nulla si conosce sulle tariffe nonostante l’imminente partenza. Il sito internet del “Ragusa Xpress” è ad oggi, mercoledì 14 maggio, ancora “under constrution” ma dalle informazioni in nostro possesso i prezzi, per questa estate, saranno molto calmierati. Per i maltesi, poi, ci sarà un bonus in più. Chiunque farà acquisti in uno dei supermercati Pavi e Pama che si trovano sull’isola dei Cavalieri, riceverà degli sconti sul prezzo del biglietto del catamarano.

