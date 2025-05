In dirittura d’arrivo l’integrazione oraria dei dipendenti del comune di Ispica

Ispica – La Commissione Bilancio presso l’Assemblea Regionale Siciliana, pur non ponendo in votazione nessuno degli emendamenti depositati agli atti, trasmetterà all’aula per la votazione finale l’emendamento presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate quale primo firmatario e sottoscritto anche da altri parlamentari, con cui si chiedono le somme necessarie a riconoscere l’integrazione oraria, fino a 35 ore, ai dipendenti del Comune di Ispica attualmente a tempo parziale.

Siamo certi, affermano i Consiglieri Comunali Pierenzo Muraglie, Mary Ignaccolo, Carmelo Oddo, Angelina Sudano, Giovanni Muraglie e Matilde Sessa, non riuscendo a pensare qualcosa di diverso – che l’emendamento verrà approvato dall’Assemblea Regionale perché in gioco c’è la dignità di tanti lavoratori e delle loro famiglie.

Il buon esito di questa azione garantirebbe, tra l’altro, all’ente di poter erogare i servizi essenziali dei quali i cittadini hanno bisogno. La votazione finale è prevista per il 26/27 maggio.

