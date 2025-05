Associazione EsplorAmbiente. 24° Trekking di primavera a Ispica e Modica

Domenica 18 maggio l’Associazione Esplorambiente guiderà i partecipanti escursionisti al 24° Trekking di Primavera che quest’anno si svolgerà a Cava Sulla in territorio di Ispica e in C.da Commaldo di Modica. La Cava Sulla è un torrente relativamente breve ma che nel suo insieme mostra delle emergenze storico-naturalistiche di pregevole valenza. Lungo il percorso di 3,6 Km è possibile ammirare i resti di un’antica carcara utilizzata per produrre la calce, un’area sepolcrale dove a spiccare è un ipogeo con all’interno numerosi loculi tra cui anche quelli del tipo a baldacchino. Di pregevole valenza architettonica è un antico casolare identificato come Casa Bosco Vuccieri. Bello un complesso di raccolta e distribuzione delle acque piovane incassato nella roccia (cisterna, canalette, abbeveratoi). In ora pomeridiana la visita guidata continuerà in C.da Commaldo per un tragitto di 3,2 Km dove catacombe tardo antiche in seguito una di queste trasformata a mulino, singole sepolture, silos e complessi idraulici fanno da cornice al primo tratto, seguito da quello lungo il letto fluviale del Torrente costellato di ciottoli alluvionali e vasche carsiche ricoperti di muschio, immerso in un fitto bosco. Infine prati di iperico per la preparazione dell’olio di San Giovanni utilizzato per le sue proprietà curative e chiuse delimitate da una trama di muri a secco contraddistinguono il paesaggio ibleo.

Appuntamento alle ore 8.00 presso Piazza Italia, Chiesa Madre a Scicli. Rientro alle 18:30.

Si raccomanda il classico equipaggiamento da escursione giornaliera primaverile: scarponi da trekking o simili, cappello, giacca a vento, acqua e pranzo a sacco.

Escursioni di difficoltà media. Spostamento con auto propria.

Per partecipare, prenotare al seguente link: https://forms.gle/eVHfiAJTHk9EhntD9

Tel. 338.5698916

