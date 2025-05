Terramaré: il gusto autentico della Sicilia vive, onorare la tradizione

Modica – Nonostante il recente lutto che ha colpito la famiglia, il cuore pulsante di Terramaré continua a battere con la stessa passione e dedizione di sempre. Il rinomato ristorante e pizzeria di contrada Michelica, in via Modica Ispica, è pronto ad accogliervi per un indimenticabile viaggio nei sapori più autentici della Sicilia.

“Mio padre ha costruito questo locale con amore e sacrificio, e il nostro impegno è portare avanti la sua eredità con lo stesso spirito,” dichiara il titolare, visibilmente emozionato ma determinato. “Terramaré è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria siciliana si fonde con la gioia della convivialità. E questo non cambierà.”

Varcando la soglia di Terramaré, sarete avvolti da un’atmosfera calda e accogliente. La cucina vi delizierà con i piatti tipici della nostra terra, preparati con ingredienti freschissimi e seguendo le ricette tramandate di generazione in generazione. Dai profumi intensi della carne alla griglia al sapore delicato del pesce appena pescato, ogni portata è un omaggio alla ricchezza del nostro territorio.

E come dimenticare la pizza? Croccante, fragrante, farcita con ingredienti di prima scelta, saprà conquistare anche i palati più esigenti. Un’ampia varietà di gusti vi aspetta, dalle classiche alle creazioni più originali.

Terramaré è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, ad eccezione del giovedì e della domenica sera. È il luogo ideale per una pausa pranzo gustosa, una cena romantica o una serata in allegria con gli amici.

E proprio pensando alle serate in compagnia, Terramaré ha una sorpresa speciale per voi: prenotando per un gruppo di almeno 8 persone, riceverete in omaggio una deliziosa pizza dolce. Un finale perfetto per una cena indimenticabile, un tocco di dolcezza da condividere in allegria.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere un’esperienza culinaria autentica nel cuore della Sicilia. Terramaré vi aspetta a Modica, pronto a deliziare i vostri sensi e a farvi sentire come a casa.

Terramaré. Il gusto della tradizione, la gioia della compagnia.

Per prenotazioni chiamare lo 0932.1972414.

Terramaré ti aspetta in contrada Michelica, via Modica Ispica.

