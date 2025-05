Vittoria. Jazz Liberty Run nel segno di Conti e Scibetta

Vittoria – Appassionante fino all’ultimo metro. Così è stata l’ottava edizione della Jazz Liberty Run, ennesima creatura organizzativa dell’Asd No al Doping Ragusa che ha portato a termine un evento di altissimo profilo qualitativo, inserito nel calendario nazionale Fida. Sui 10 km disegnati per le vie del caratteristico borgo ragusano, la sfida si è risolta in una lunga volata fra Domenico Conti (Universitas Palermo) e Diego Sanfilippo (Prosport Castrofilippo), rimasti in contatto visuale per tutta la gara.

Alla fine l’ha spuntata Conti in 35’35” con un vantaggio di soli 3” sul rivale, terza posizione per Vincenzo Schembari (Atl.Padua) a 14”, stessa posizione dello scorso anno. Più staccato Giuseppe Barone (Pol.Uisp Santa croce), quarto a 43”. Distacco sotto il minuto anche per Vincenzo Rampello (Prosport Castrofilippo) a 56”. Nella prova femminile bel successo per Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa) che in 44’47” ha staccato di 31” Marinella Barbagallo (Asd Archimede) mentre terza è giunta Vincenza Di Giorgio (Running Modica) a 1’08”.

Ben 274 gli atleti che hanno tagliato il traguardo di Vittoria, che ha accolto l’evento con una grande passione. Per la società organizzatrice fondamentale è stato l’appoggio del Comune, nella persona del Sindaco on.Francesco Aiello e dell’Assessore allo Sport Fabio Prelati, ma anche dell’Ars e dell’Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano. Un grazie anche a tutti gli sponsor sempre vicini all’Asd No al Doping, come Albani Op che ha garantito i premi in natura per i primi arrivati. La prova faceva parte del GP regionale di corsa su strada e del GP Provinciale. Per lo staff ragusano ora energie concentrate sulla prossima edizione della Baroque Race Ragusa-Modica-Scicli, in programma il 6 luglio.

