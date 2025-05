Quando si ama la propria Città e ri-targhi l’auto col suo nome

C’è chi Modica ce l’ha davvero nel cuore, anche se in questo caso (guarda foto) nella propria automobile. A differenza di chi denigra la propria città, c’è, invece, chi la ama talmente tanto da modificare persino la targa del proprio mezzo. Certo non sarebbe possibile cambiare la targa del veicolo per sostituirla con il nome della città o con qualsiasi altra scritta personalizzata. La targa è un elemento identificativo del veicolo e deve seguire le norme stabilite dal Codice della Strada, ma come si dice in questo caso al cuore non si comanda. Del resto è stato sempre così, se tu ami qualcuno o qualcosa con tutto te stesso, hai la necessità di doverlo manifestare, correndo magari il rischio di essere richiamato o persino sanzionato. Vi assicuro però, che questo non è un foto montaggio. Questa foto è stata scattata, in via Nazionale Modica Ispica. Magari sarà contro legge, ma quando si ama qualcosa con tutto il cuore, allora non ti importa, corri il rischio, l’importante non circolarci, ma dimostrare che la città che ami ce l’hai nel sangue e ne sei orgoglioso.

